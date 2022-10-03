Абсолютный бред, что коллаборантами сочтут всех, кто жил под оккупацией, – Зеленский

Российские пропагандисты запугивают украинцев, которые сейчас находятся на временно оккупированных территориях. В частности, они рассказывают чушь о том, что Украина будет считать коллаборантами вроде бы всех, кто жил под оккупацией.

Украина постепенно освобождает свои территории от русской армии. И хотя оккупанты оставили после себя много разрушений, на деоккупированные территории постепенно возвращается жизнь. Во время вечернего обращения 3 октября Владимир Зеленский рассказал, как Украина вычисляет коллаборантов, которые помогали россиянам, сообщает 24 канал.

Россияне запугивают украинцев дезинформацией

Россияне запугивают людей на захваченных территориях, что Украина будет считать коллаборантами всех, кто не эвакуировался или не уехал раньше времени.

Российские пропагандисты запугивают людей в районах, которые пока контролируют оккупанты, что Украина якобы будет считать коллаборантами едва ли не всех, кто остался на оккупированной территории. Абсолютный бред,

– сказал президент.

Владимир Зеленский подчеркнул, что если человек не служил оккупантам и не изменил Украине, то нет оснований считать такого человека коллаборантом.

Обращение Зеленского за 3 октября: смотрите видео

Предатели есть, но их немного

По словам главы государства, на временно оккупированных территориях Украины находились сотни тысяч человек. Многие помогали ВСУ и спецслужбам, многие просто пытались выжить и ждали Украину.

Да, предатели были. Однако это явление не массовое, и таких коллаборантов быстро устанавливает СБУ.

Конечно, были и те, кто предал Украину. Но такие случаи достаточно быстро устанавливаются Службой безопасности Украины и не являются массовыми. Россия не встретила массовую поддержку в Украине, и это факт,

– отметил Зеленский.

Наступление продолжается