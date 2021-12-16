Абстрактный бред, – Гетманцев относительно "зарплат в конвертах", о которых говорил Богдан

Нардеп Даниил Гетманцев прокомментировал информацию о "зарплатах в конвертах" для "слуг". Ранее об этом говорил экс-глава Офиса Президента Андрей Богдан.

Гетманцев считает, что такие заявления следует рассматривать, если это обращение в прокуратуру или Национальное антикоррупционное бюро.

К теме Богдан заявил, что "слугам" якобы ежемесячно дают "зарплату" в конвертах

"Слуга" напомнил, что Богдан занимал одну из самых высоких должностей в государстве. Следовательно, если он был причастен к таким процессам, то должен сообщить правоохранительным органам, чтобы это расследовали.

Говорить о каких-то "конвертах" – это уровень телеграм-каналов. Это не уровень такого человека, каким позиционирует себя Богдан. Это точно не уровень человека, который в будущем хочет видеть себя в политике,

– сказал Гетманцев.

Гетманцев готов пройти полиграф

Депутат назвал заявления Богдана "абстрактным бредом", поскольку тот не назвал никакой конкретной фамилии, кто бы мог брать эти "конверты". Также Гетманцев подтвердил, что готов пройти полиграф касательно этой темы.

Что говорил Богдан