Гетманцев вважає, що такі заяви варто розглядати, якщо це звернення до прокуратури або Національного антикорупційного бюро.

До теми Богдан заявив, що "слугам" нібито щомісяця дають "зарплату" у конвертах

"Слуга" нагадав, що Богдан обіймав одну з найвищих посад у державі. Відтак, якщо він був дотичний до таких процесів, то повинен повідомити правоохоронні органи, аби це розслідували.

Говорити про якісь "конверти" – це рівень телеграм-каналів. Це не рівень такої людини, якою позиціонує себе Богдан. Це точно не рівень людини, яка в майбутньому хоче бачити себе в політиці,

– сказав Гетманцев.

Гетманцев готовий пройти поліграф

Депутат назвав заяви Богдана "абстрактною маячнею", оскільки той не назвав жодного конкретного прізвища, хто б міг брати ці "конверти". Також Гетманцев підтвердив, що готовий пройти поліграф щодо цієї теми.

Що говорив Богдан