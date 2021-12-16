Гетманцев вважає, що такі заяви варто розглядати, якщо це звернення до прокуратури або Національного антикорупційного бюро.
До теми Богдан заявив, що "слугам" нібито щомісяця дають "зарплату" у конвертах
"Слуга" нагадав, що Богдан обіймав одну з найвищих посад у державі. Відтак, якщо він був дотичний до таких процесів, то повинен повідомити правоохоронні органи, аби це розслідували.
Говорити про якісь "конверти" – це рівень телеграм-каналів. Це не рівень такої людини, якою позиціонує себе Богдан. Це точно не рівень людини, яка в майбутньому хоче бачити себе в політиці,
– сказав Гетманцев.
Гетманцев готовий пройти поліграф
Депутат назвав заяви Богдана "абстрактною маячнею", оскільки той не назвав жодного конкретного прізвища, хто б міг брати ці "конверти". Також Гетманцев підтвердив, що готовий пройти поліграф щодо цієї теми.
Що говорив Богдан
- Раніше Богдан звинуватив нардепів від "Слуги народу" у тому, що вони нібито отримують "тисячі доларів у конвертах". Гроші їм буцімто платять за підтримку "потрібних" законопроєктів у Раді.
- Ексглава ОП стверджує, що НАБУ не реагує на такі порушення, тому що в Україні досі немає керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
- Спікер Ради Олександр Корнієнко відреагував на такі заяви. Він, як і Гетманцев, порадив Богдану звернутись до правоохоронців.