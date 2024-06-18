Acino и фонд Revived Soldiers Ukraine возвращают ветеранов к полноценной жизни

Международная фармкомпания Acino совместно с благотворительным фондом Revived Soldiers Ukraine поддерживают украинских ветеранов войны. В частности компания начинает проект по помощи сержанту Николаю Вьюку.

История воина поражает: в бою Николай с побратимами взял в плен 10 оккупантов и был ранен минометной миной, отмечает 24 Канал. Несмотря на пораженные ноги, он вытащил из-под завалов боевого медика. А дальше – турникеты на раны, эвакуация и высокие ампутации ног.

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"Теперь наша очередь помочь ему": для ветерана нужно собрать более 2 миллионов гривен

"Николай Вьюк сделал все, что мог, чтобы защитить нашу страну. Теперь наша очередь помочь ему", – говорит Евгений Заика, региональный директор Acino. По его словам, для ветеранов со сверхсложными случаями ампутации в области таза, тазобедренного сустава, бедра, плеча или реампутации вследствие вторичной инфекции, протезирование в США – это едва ли не единственный шанс. В Украине подобных восстановлений не проводят – слишком сложно и дорого.

Для Николая Вьюка нужно собрать более 2 миллионов гривен. Поэтому Acino перечислит одну гривну с каждой приобретенной упаковки №30 (Диокора, Диокора Соло, Дифорса, Дифорса XL, Талипреса или Кливаса) и три гривны с продажи каждой упаковки №90 (Диокора, Диокора Соло, Кливаса) в Revived Soldiers Ukraine – фонд, что почти 10 лет занимается протезированием и реабилитацией тяжелораненых ветеранов Украины в США.

Наш фонд уже 10 лет помогает нашим защитникам. Николай – наш 98 подопечный. У него очень сложный случай, но мы не имеем права сдаться. С вашей помощью, мы проведем протезирование и реабилитацию сержанту Вьюку!,

– комментирует Татьяна Грубенюк, руководитель украинского филиала Revived Soldiers Ukraine.

Сейчас ветеран находится в протезном центре Prosthetic & Orthotic Associates в Орландо, который годами проводит реабилитацию военных и гражданских. Заметим, что почти 100 тяжелораненых подопечных фонда Revived Soldiers Ukraine уже получили квалифицированное протезирование и восстановление в США и вернулись к привычной жизни.

Благодаря усилиям Acino и благотворительному фонду Revived Soldiers Ukraine, больше украинских защитников получат шанс на качественное восстановление и реабилитацию.

Что известно о компании Acino

В Украине компания является частью международной фармацевтической группы Acino со штаб-квартирой в Цюрихе, которая специализируется на разработке, производстве и продвижении на международной арене высокотехнологичных лекарственных средств. Производственный завод Acino в Украине – Фарма Старт – сертифицирован в соответствии со стандартами надлежащей производственной практики GMP EU и оснащен научно-исследовательской лабораторией по разработке генерических препаратов, которая ежегодно выпускает 2-3 новых продукта.

Завод экспортирует продукцию в 7 стран СНГ, ближнего зарубежья и Юго-Западной Азии. Компания обеспечивает пациентам доступ к лекарственным препаратам, диетическим добавкам и изделиям медицинского назначения в следующих терапевтических направлениях:

неврология;

психиатрия;

кардиология;

эндокринология;

гастроэнтерология;

педиатрия и терапия.

Acino – лучший работодатель Украины среди фармацевтических компаний по версии Forbes Ukraine в 2024 году. С начала работы в Украине в 2015 году группа компаний уплатила более 2,3 миллиарда гривен налогов и сборов.