Історія воїна вражає: у бою Микола з побратимами взяв у полон 10 окупантів і був поранений мінометною міною, зауважує 24 Канал. Попри уражені ноги, він витягнув з-під завалів бойового медика. А далі – турнікети на рани, евакуація та високі ампутації ніг.

Читайте також Путін заговорив про завершення війни: як це зіграє на руку Україні

"Тепер наша черга допомогти йому": для ветерана потрібно зібрати понад 2 мільйони гривень

"Микола В'юк зробив усе, що міг, аби захистити нашу країну. Тепер наша черга допомогти йому", – каже Євген Заїка, регіональний директор Acino. За його словами, для ветеранів з надскладними випадками ампутації в області тазу, кульшового суглоба, стегна, плеча або реампутації внаслідок вторинної інфекції, протезування у США – це ледь не єдиний шанс. В Україні подібних відновлень не проводять – надто складно і дорого.

Для Миколи В'юка потрібно зібрати понад 2 мільйони гривень. Відтак Acino перерахує одну гривню з кожної придбаної упаковки №30 (Діокору, Діокору Соло, Діфорсу, Діфорсу XL, Таліпресу чи Клівасу) та три гривні з продажу кожної упаковки №90 (Діокору, Діокору Соло, Клівасу) у Revived Soldiers Ukraine – фонд, що майже 10 років займається протезуванням та реабілітацією важкопоранених ветеранів України в США.

Наш фонд вже 10 років допомагає нашим захисникам. Микола – наш 98 підопічний. У нього дуже складний випадок, але ми не маємо права здатися. З вашою допомогою, ми проведемо протезування і реабілітацію сержанту В'юку!,

– коментує Тетяна Грубенюк, керівниця української філії Revived Soldiers Ukraine.

Наразі ветеран перебуває у протезному центрі Prosthetic & Orthotic Associates в Орландо, який роками проводить реабілітацію військових та цивільних. Зауважимо, що майже 100 важкопоранених підопічних фонду Revived Soldiers Ukraine вже отримали кваліфіковане протезування та відновлення у США і повернулися до звичного життя.

Завдяки зусиллям Acino та благодійному фонду Revived Soldiers Ukraine, більше українських захисників отримають шанс на якісне відновлення та реабілітацію.

Що відомо про компанію Acino

В Україні компанія є частиною міжнародної фармацевтичної групи Acino зі штаб-квартирою у Цюриху, яка спеціалізується на розробці, виробництві та просуванні на міжнародній арені високотехнологічних лікарських засобів. Виробничий завод Acino в Україні – Фарма Старт – сертифікований відповідно до стандартів належної виробничої практики GMP EU та оснащений науково-дослідною лабораторією з розробки генеричних препаратів, яка щороку випускає 2-3 нових продукти.

Завод експортує продукцію до 7 країн СНД, близького зарубіжжя й Південно-Західної Азії. Компанія забезпечує пацієнтам доступ до лікарських препаратів, дієтичних добавок і виробів медичного призначення у наступних терапевтичних напрямках:

неврологія;

психіатрія;

кардіологія;

ендокринологія;

гастроентерологія;

педіатрія та терапія.

Acino – найкращий роботодавець України серед фармацевтичних компаній за версією Forbes Ukraine у 2024 році. З початку роботи в Україні у 2015 році група компаній сплатила понад 2,3 мільярда гривень податків та зборів.