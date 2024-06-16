Ведь через ультимативные заявления Запад в очередной раз понял, что Россия совсем не стремится к миру. Об этом 24 Каналу рассказал советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. К слову, такое же мнение высказал и Владимир Зеленский во время пресс-конференции на Саммите мира.

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Путин в отчаянии

Российский диктатор выдвинул ряд условий, при которых он якобы готов садиться за стол переговоров. Это вывод украинских войск из Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей и гарантии от Киева об отказе от вступления в НАТО.

Это истерика. Это не просто так появилась Россия перед саммитом (мира в Швейцарии – 24 Канал). Россия также "вкладывалась" в этот саммит, в частности, чтобы на нем не присутствовали определенные страны, в частности, Китай. Кроме того, даже на наших партнеров через ООН они давили. Поэтому в черновиках итогового коммюнике все принципиальные вопросы для нас размывались,

– отметил Петр Андрющенко.

Впрочем, конце концов, финальный вариант декларации был без противоречивых моментов и заявлений, что свидетельствует об очередной победе Украины на дипломатической арене.

"Для России это поражение, потому что они не смогли продавить желаемые формулировки в итоге этого саммита, чтобы уже на следующий саммит войти, диктуя собственные условия. Это означает, что наши условия являются принципы сохранения суверенитета, армии и неприкосновенности нашей территории в будущем остаются главными", – подчеркнул Андрющенко.

Безусловно, это понимает и Москва. Ведь фактически это окончательно закрепляет за ними роль агрессора и соответственно усложняет для них переговоры в будущем.

"Поэтому Путин и вылез. Опять мы слышим ту же риторику, просто добавилось то, чего уже давно не слышали от него – ядерный шантаж. Последний раз такая риторика непосредственно от Путина звучала, когда мы деоккупировали Харьковскую и Херсонскую области. Поэтому можем оценить уровень его беспокойства и оценку его проигрыша на сегодня", – отметил Андрющенко.

"Подарок" от диктатора

Российский диктатор выдвигал абсурдные ультимативные условия, на которые Украина никогда не согласится. И это, частично, играет нам на руку.

Для нас это подарок, потому что он снова угрожал миру, озвучивал ультиматум и все это понимают. Он дал повод всем участникам саммита подчеркнуть, что это ультиматум и он ничего общего не имеет с мирными инициативами. Это фактически дало нам козырь в руки, потому что страны, которые "шатались" в своих позициях по войне, теперь будут склоняться к нам. Потому что Украина озвучивает действительно мирную формулу,

– объяснил Андрющенко.

Украина демонстрирует способность к диалогу и желание настоящего, справедливого мира. Путин зато показывает, что в России совсем не все хорошо, потому что даже такие ультимативные заявления – это свидетельство, что Россия, в отличие от Украины, находится не в сильной позиции.

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