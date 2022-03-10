Ад и армагеддон, – мэр Мариуполя описал ситуацию в городе

Российские оккупанты безжалостно атакуют Мариуполь. Они сознательно обстреливают жилые дома и уничтожают больницы, полные женщин и детей.

Ситуацию в городе прокомментировал его глава Вадим Бойченко. Он подчеркнул, что уже пятнадцатый день идет циничная и разрушительная война против человечества.

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Бойченко о преступлениях России

Городской голова Мариуполя подчеркнул, что россияне цинично стреляют из запрещенного оружия, готовят "Градами и гаубицами по жилым массивам".

2 дня ада и армагеддона, которые нам устроили русско-фашистские войска,

– подчеркнул он.

"Сегодня (10 марта – 24 канал) враг расстрелял ГСЧС. Каждые 30 минут в город заходила авиация. Работали по жилым массивам, убивающим мирное население", – отметил мэр.

Враг атакует Мариуполь

Россияне не прекращают обстрелы Мариуполя. Раньше они бомбили роддом, в котором были женщины с детьми. Причем делал это враг специально. Кроме этого – стреляли и по "зеленому коридору". По информации советника городского головы, захватчики, в частности, использовали бомбу на 1000 килограммов тротила. Ее применили в центре города.

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Как выглядит Мариуполь после удара врага: смотрите видео