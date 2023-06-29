Правозащитник из Чечни Абубакар Янгулбаев предположил 24 Каналу, что с Делимхановым точно что-то случилось. По его словам, информацию о нем содержат в секрете.
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Засекреченное дело вокруг Делимханова
Абубакар Янгулбаев убежден, что все фото и видео, показанные с Делимхановым, что он жив, – неправда. Сейчас приспешник Кадырова просто исчез.
Правозащитник обратил внимание, что даже во время мятежа Пригожин Делимханов не записал никаких видео, не появился в публичном пространстве. Соратник Кадырова не мог упустить такое событие.
В период мятежа не записать видео – это невозможно. С ним действительно что-то не так. Его односельчане не могут ничего сказать. Дело вокруг него очень засекречено, но он точно нездоров, как минимум,
– считает он.
Янгулбаев об исчезновении Делимханова: смотрите видео
Адам Делимханов: главное
- Боец ВСУ Кирилл Сазонов сообщал, что Адам Делимханов был уничтожен в Приморске Запорожской области. Российские пропагандисты сразу начали доказывать, что соратника Кадырова только ранили.
- Впоследствии и сам террорист Кадыров поплакался, что Делимханов не выходит на связь. Он обратился в ГУР с просьбой найти его "дорогого брата".
- Через некоторое время Кадыров заявил, что Делимханов на самом деле якобы "жив-здоров и даже не ранен", о чем он "знал с самого начала". Также он опубликовал фото со своим "найденным" соратником.
- Советник главы ОПУ Михаил Подоляк заявил, что Кадыров совершенно не владеет правдивой информацией и не понимает, что происходит. Его "дорогой брат" Делимханов действительно имеет проблемы, о которых говорит украинская разведка.