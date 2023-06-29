Правозахисник з Чечні Абубакар Янгулбаєв припустив 24 Каналу, що із Делімхановим точно щось сталось. За його словами, інформацію про нього тримають у секреті.

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Засекречена справа навколо Делімханова

Абубакар Янгулбаєв переконаний, що усі фото та відео, які були показані з Делімхановим, що він живий, – неправда. Зараз поплічник Кадирова просто зник.

Правозахисник звернув увагу, що навіть під час заколоту Пригожина Делімханов не записав жодних відео, не з'явився у публічному просторі. Соратник Кадирова не міг пропустити таку подію.

У період заколоту не записати відео – це неможливо. З ним дійсно щось не так. Його ж односельці не можуть нічого сказати. Справа навколо нього дуже засекречена, але він точно нездоровий, як мінімум,

– вважає він.

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