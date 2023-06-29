Правозахисник з Чечні Абубакар Янгулбаєв припустив 24 Каналу, що із Делімхановим точно щось сталось. За його словами, інформацію про нього тримають у секреті.
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Засекречена справа навколо Делімханова
Абубакар Янгулбаєв переконаний, що усі фото та відео, які були показані з Делімхановим, що він живий, – неправда. Зараз поплічник Кадирова просто зник.
Правозахисник звернув увагу, що навіть під час заколоту Пригожина Делімханов не записав жодних відео, не з'явився у публічному просторі. Соратник Кадирова не міг пропустити таку подію.
У період заколоту не записати відео – це неможливо. З ним дійсно щось не так. Його ж односельці не можуть нічого сказати. Справа навколо нього дуже засекречена, але він точно нездоровий, як мінімум,
– вважає він.
Янгулбаєв про зникнення Делімханова: дивіться відео
Адам Делімханов: головне
- Боєць ЗСУ Кирило Сазонов повідомляв, що Адама Делімханова знищили у Приморську Запорізької області. Російські пропагандисти одразу почали доводити, що соратника Кадирова тільки поранили.
- Згодом і сам терорист Кадиров поплакався, що Делімханов не виходить на зв'язок. Він звернувся до ГУР з проханням знайти його "дорогого брата".
- Через деякий час Кадиров заявив, що насправді Делімханов нібито "живий-здоровий і навіть не поранений", про що він "знав з самого початку". Також він опублікував фото зі своїм "знайденим" соратником.
- Радник голови ОПУ Михайло Подоляк заявив, що Кадиров абсолютно не володіє правдивою інформацією та не розуміє, що відбувається. Його "дорогий брат" Делімханов справді має проблеми, про які говорить українська розвідка.