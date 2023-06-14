Такое мнение 24 Каналу озвучил глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан. По его словам, также есть недоразумения между российскими военкорами.

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Успех ВСУ

Кузан отметил, что уничтожение "правой руки" Кадырова Делимханова – это большой успех ВСУ. Это свидетельствует, что у украинских защитников высокоточное оружие, а наша разведка самая лучшая.

После уничтожения высокопоставленного кадыровца среди российских блоггеров уже просматриваются признаки паники. Они понимают, что в Украине безопасного места для них нет. Риторика меняется, перестает быть такой воинственно-самоуверенной. Между самими же военкорами тоже есть недоразумение, просматривается эта неуверенность,

– сказал он.

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Дезертирство кадыровцев

Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества обратил внимание, что подразделение Кадырова "Ахмат" подписало контракт с минобороны России. Впоследствии террористическая группировка заявила, что покидает Марьинское направление.

"Что значит для подразделения сняться с участка фронта и перейти на другой? Это самовольное оставление позиций, фактически дезертирство. По идее минобороны и военное командование должны отреагировать. Возможно, реакция будет совершенно разной: разоружение, отдать под трибунал и так далее", – считает Кузан. .

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