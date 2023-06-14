Такое мнение 24 Каналу озвучил глава Украинского центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан. По его словам, также есть недоразумения между российскими военкорами.
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Успех ВСУ
Кузан отметил, что уничтожение "правой руки" Кадырова Делимханова – это большой успех ВСУ. Это свидетельствует, что у украинских защитников высокоточное оружие, а наша разведка самая лучшая.
После уничтожения высокопоставленного кадыровца среди российских блоггеров уже просматриваются признаки паники. Они понимают, что в Украине безопасного места для них нет. Риторика меняется, перестает быть такой воинственно-самоуверенной. Между самими же военкорами тоже есть недоразумение, просматривается эта неуверенность,
– сказал он.
Паника в России из-за ранения Делимханова: смотрите видео
Дезертирство кадыровцев
Глава Украинского центра безопасности и сотрудничества обратил внимание, что подразделение Кадырова "Ахмат" подписало контракт с минобороны России. Впоследствии террористическая группировка заявила, что покидает Марьинское направление.
"Что значит для подразделения сняться с участка фронта и перейти на другой? Это самовольное оставление позиций, фактически дезертирство. По идее минобороны и военное командование должны отреагировать. Возможно, реакция будет совершенно разной: разоружение, отдать под трибунал и так далее", – считает Кузан. .
Ранение Делимханова: главное
- Сначала боец ВСУ Кирилл Сазонов сообщал, что соратника Кадырова "задвохсотили" в Приморске Запорожской области. По его словам, вместе с Делимхановым уничтожили и других приближенных к Кадырову и еще 200 оккупантов.
- Российские пропагандисты кричат, что Адама Делимханова только ранили. В то же время сам Кадыров пожаловался, что его приспешник не выходит на связь. Самопровозглашенный лидер Чечни обратился к украинской разведке и попросил помочь найти своего "дорогого брата".
- Командир 72-й бригады армии России Роман Веневитин, которого вагнеровцы брали в плен, написал в телеграмм-канале, что позицию Делимханова сдали именно наемники Евгения Пригожина.
- На фоне новостей о ранениях Делимханова командир "Ахмата" заявил, что полностью снимает подразделения, которые находятся на Марьинском направлении.
- Впоследствии Рамзан Кадыров отметил, что на самом деле Делимханов якобы жив, о чем он "знал с самого начала".