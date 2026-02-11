Кадыров впервые показал видео со своим сыном после ДТП: внимание привлекает интересная деталь

Рамзан Кадыров обнародовал видео, на котором появляется его младший сын Адам. Это первое публичное появление наследника чеченского лидера после ДТП.

Накануне Кадыров впервые прокомментировал сообщения об аварии с участием Адама. Он назвал их "вбросами", передает "Агентство".

Смотрите также Кадыров впервые прокомментировал информацию о ДПТ с участием своего сына

Что известно о первом появлении Адама Кадырова после ДТП?

Вечером 10 февраля Рамзан Кадыров опубликовал в своем телеграмм-канале 43-секундное видео. В подписи к нему говорится о том, что глава Чечни ужинает вместе со своим помощником Висмурадом Алиевым и сыном Адамом.

Качество изображения указывает на то, что видео было записано на телефон Кадырова-старшего.

Адам появляется в ролике последним – он входит в комнату, где за столом уже сидят его отец с помощником. Глава Чечни называет его "воскресшим", произнося это слово на русском языке. Затем Адам садится за стол и говорит фразу на чеченском.

На новом видео Адам имеет похудевший вид по сравнению с последним появлением на публике в середине января.

Появление Адама на людях после ДТП: смотрите видео

Напомним, что Кадыров пытался тщательно скрыть ДТП с участием своего 18-летнего сына. На следующий день после вероятной аварии на его канале было опубликован ролик с совещания, на котором присутствовал Адам. Впрочем, журналисты выяснили, что видео было снято за несколько дней до ДТП.

К слову, на прошлой неделе из Москвы в Грозный вернулся бизнес-джет Рамзана Кадырова. Этот самолет улетел в российскую столицу сразу после новостей об аварии 16 января, после чего находился в столице 10 дней, а с 26 января по 4 февраля четыре раза летал из Москвы в Грозный и обратно.

5 февраля борт вернулся в столицу Чечни, где остается до сих пор.

Что известно о ДТП с Адамом Кадыровым?