Напередодні Кадиров вперше прокоментував повідомлення про аварію за участю Адама. Він назвав їх "вкидами", передає "Агентство".

Що відомо про першу появу Адама Кадирова після ДТП?

Увечері 10 лютого Рамзан Кадиров опублікував у своєму телеграм-каналі 43-секундне відео. У підписі до нього йдеться про те, що глава Чечні вечеряє разом зі своїм помічником Вісмурадом Алієвим та сином Адамом.

Якість зображення вказує на те, що відео було записано на телефон Кадирова-старшого.

Адам з'являється у ролику останнім – він входить до кімнати, де за столом уже сидять його батько з помічником. Глава Чечні називає його "воскреслим", вимовляючи це слово російською мовою. Потім Адам сідає за стіл і каже фразу чеченською.

На новому відео Адам має схудлий вигляд порівняно з останньою появою на публіці в середині січня.

Поява Адама на людях після ДТП: дивіться відео

Нагадаємо, що Кадиров намагався старанно приховати ДТП за участі свого 18-річного сина. Наступного дня після ймовірної аварії на його каналі було опубліковано ролик із наради, на якій був присутній Адам. Втім, журналісти з'ясували, що відео було знято за кілька днів до ДТП.

До слова, минулого тижня з Москви до Грозного повернувся бізнес-джет Рамзана Кадирова. Цей літак відлетів до російської столиці відразу після новин про аварію 16 січня, після чого перебував у столиці 10 днів, а з 26 січня по 4 лютого чотири рази літав з Москви до Грозного і назад.

5 лютого борт повернувся до столиці Чечні, де, за даними сервісу, залишається досі.

Що відомо про ДТП з Адамом Кадировим?