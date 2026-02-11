Напередодні Кадиров вперше прокоментував повідомлення про аварію за участю Адама. Він назвав їх "вкидами", передає "Агентство".
Дивіться також Кадиров уперше прокоментував інформацію про ДПТ за участю свого сина
Що відомо про першу появу Адама Кадирова після ДТП?
Увечері 10 лютого Рамзан Кадиров опублікував у своєму телеграм-каналі 43-секундне відео. У підписі до нього йдеться про те, що глава Чечні вечеряє разом зі своїм помічником Вісмурадом Алієвим та сином Адамом.
Якість зображення вказує на те, що відео було записано на телефон Кадирова-старшого.
Адам з'являється у ролику останнім – він входить до кімнати, де за столом уже сидять його батько з помічником. Глава Чечні називає його "воскреслим", вимовляючи це слово російською мовою. Потім Адам сідає за стіл і каже фразу чеченською.
На новому відео Адам має схудлий вигляд порівняно з останньою появою на публіці в середині січня.
Поява Адама на людях після ДТП: дивіться відео
Нагадаємо, що Кадиров намагався старанно приховати ДТП за участі свого 18-річного сина. Наступного дня після ймовірної аварії на його каналі було опубліковано ролик із наради, на якій був присутній Адам. Втім, журналісти з'ясували, що відео було знято за кілька днів до ДТП.
До слова, минулого тижня з Москви до Грозного повернувся бізнес-джет Рамзана Кадирова. Цей літак відлетів до російської столиці відразу після новин про аварію 16 січня, після чого перебував у столиці 10 днів, а з 26 січня по 4 лютого чотири рази літав з Москви до Грозного і назад.
5 лютого борт повернувся до столиці Чечні, де, за даними сервісу, залишається досі.
Що відомо про ДТП з Адамом Кадировим?
- 16 січня в Грозному сталася ДТП за участі кортежу сина очільника Чечні.
- Адам Кадиров розбився в районі ресторану та будинку урочистостей "Сафія" на Старопромисловому шосе. Головна версія аварії – втрата управління, в результаті перешкоди на дорозі та надмірно високої швидкості.
- Сина Кадирова було доставлено до республіканської лікарні в Грозному після ДТП. Пізно вночі його транспортували літаком до Москви.
- В аварії за участю кортежу Адама Кадирова загинула одна людина, четверо значно постраждали. До лікарні в Грозному було доставлено також "близько 20 осіб".
- За словами очевидця з лікарні, стан Адама після аварії був украй тяжким і "його важко було впізнати".