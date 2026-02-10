Відповідну заяву він зробив під час зустрічі з прокурором Чечні Арсаном Адаєвим. Про таке пишуть російські медіа.

Актуально "Війну треба довести до кінця": Кадиров зухвало висловився проти переговорів Росії та України

Як Кадиров висловився про ДТП за участю сина?

Глава Чечні заявив, що сучасні технології штучного інтелекту здатні ввести в оману будь-кого. За його словами, в країні щороку фіксуються десятки тисяч дорожньо-транспортних пригод, унаслідок яких гинуть тисячі людей, однак ці трагедії не викликають значного суспільного резонансу.

А вкид, що звідкись узявся, про аварію сина Кадирова став номером один у світових новинах,

– підкреслив він.

Також Кадиров повідомив про намір посилити протидію кіберзлочинності, зокрема поширенню неправдивої інформації.

Він наголосив, що боротьба з фейками має особливе значення для всієї держави, проте недостовірні повідомлення, які стосуються Чеченської Республіки, з незрозумілих причин щоразу викликають підвищений ажіотаж у медіапросторі.

Варто нагадати, що 16 січня в Грозному сталася ДТП за участі кортежу сина очільника Чечні. Тоді, як інформували медіа, 18-річного Адама Кадирова з тяжкими травмами доправили до реанімації. Унаслідок аварії постраждало чимало людей, однак найбільший резонанс викликав стан саме Адама Кадирова. Згодом повідомлялося, що він нібито пішов на поправку.

У якому стані сам Рамзан Кадиров?