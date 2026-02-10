Відповідну заяву він зробив під час зустрічі з прокурором Чечні Арсаном Адаєвим. Про таке пишуть російські медіа.
Актуально "Війну треба довести до кінця": Кадиров зухвало висловився проти переговорів Росії та України
Як Кадиров висловився про ДТП за участю сина?
Глава Чечні заявив, що сучасні технології штучного інтелекту здатні ввести в оману будь-кого. За його словами, в країні щороку фіксуються десятки тисяч дорожньо-транспортних пригод, унаслідок яких гинуть тисячі людей, однак ці трагедії не викликають значного суспільного резонансу.
А вкид, що звідкись узявся, про аварію сина Кадирова став номером один у світових новинах,
– підкреслив він.
Також Кадиров повідомив про намір посилити протидію кіберзлочинності, зокрема поширенню неправдивої інформації.
Він наголосив, що боротьба з фейками має особливе значення для всієї держави, проте недостовірні повідомлення, які стосуються Чеченської Республіки, з незрозумілих причин щоразу викликають підвищений ажіотаж у медіапросторі.
Варто нагадати, що 16 січня в Грозному сталася ДТП за участі кортежу сина очільника Чечні. Тоді, як інформували медіа, 18-річного Адама Кадирова з тяжкими травмами доправили до реанімації. Унаслідок аварії постраждало чимало людей, однак найбільший резонанс викликав стан саме Адама Кадирова. Згодом повідомлялося, що він нібито пішов на поправку.
У якому стані сам Рамзан Кадиров?
Обговорення щодо можливого наступника Рамзана Кадирова, який має серйозні проблеми зі здоров'ям, у Москві та Чечні тривають уже давно. Серед імовірних кандидатів називали представників тейпу Беной, а також Апті Алаудінова, який раніше працював у ФСБ.
За інформацією з відкритих джерел, Кадиров має ускладнення після невдалої трансплантації нирки та постійно перебуває на гормональній терапії.
Водночас він нібито розраховує зберегти владу ще кілька років, аби підготувати її передачу. Як зазначив громадський діяч Ростислав Мурзагулов у коментарі 24 Каналу, фаворитом у цьому процесі вважається його син Адам.