Однак журналісти російського видання "Важные истории" з'ясували, що відео наради було змонтоване ще до ймовірної аварії, передає 24 Канал.

Що не так з відео, на якому нарада з Кадировим-молодшим?

На відео без звуку, з накладеною музикою, Адам Кадиров, який обіймає посаду секретаря Ради безпеки Чечні, нібито спілкується з силовиками щодо підготовки до виборів, а згодом отримує відзнаку "за зміцнення безпеки" окупованої Запорізької АЕС.

Аналіз метаданих показав, що відео змонтували в Adobe Premiere Pro 15 січня – за день до ДТП, у якій, за повідомленнями, постраждав Кадиров-молодший. Чернетка файлу мала назву "СИРИЙ\НАРАДА ДУСТУМ 15.01.2026", де "Дустум" – прізвисько Адама.

Нагадаємо, що 16 січня не пізніше 17:00 Кадиров-молодший, перебуваючи за кермом автомобіля свого кортежу, не впорався з керуванням і потрапив у ДТП, спровокувавши масову аварію.