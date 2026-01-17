Однак журналісти російського видання "Важные истории" з'ясували, що відео наради було змонтоване ще до ймовірної аварії, передає 24 Канал.
Що не так з відео, на якому нарада з Кадировим-молодшим?
На відео без звуку, з накладеною музикою, Адам Кадиров, який обіймає посаду секретаря Ради безпеки Чечні, нібито спілкується з силовиками щодо підготовки до виборів, а згодом отримує відзнаку "за зміцнення безпеки" окупованої Запорізької АЕС.
Аналіз метаданих показав, що відео змонтували в Adobe Premiere Pro 15 січня – за день до ДТП, у якій, за повідомленнями, постраждав Кадиров-молодший. Чернетка файлу мала назву "СИРИЙ\НАРАДА ДУСТУМ 15.01.2026", де "Дустум" – прізвисько Адама.
Нагадаємо, що 16 січня не пізніше 17:00 Кадиров-молодший, перебуваючи за кермом автомобіля свого кортежу, не впорався з керуванням і потрапив у ДТП, спровокувавши масову аварію.
- Його доправили до республіканської лікарні, а згодом, у ніч із п'ятниці на суботу могли транспортувати санітарним бортом МНС до Москви.
- Слідом за бортом МНС до Москви вилетів Airbus Рамзана Кадирова, який на момент ДТП перебував у Дубаї.
- Про стан сина Кадирова достеменно нічого не відомо: одні джерела повідомляють про важкий стан, інші – що він прийшов до тями і його подальший стан не викликає занепокоєння у лікарів.
- Де зараз перебуває Адам Кадиров – офіційно не повідомляють.
- РосЗМІ пишуть, що Кадирова-молодшого розмістили в 9-ому хірургічному корпусі Боткінської лікарні – це відділення екстреної хірургії.
- За їхніми даними, Кадиров-молодший нібито перебуває у спецчастині корпусу, куди пацієнтів доправляють лише за розпорядженням міністра охорони здоров'я або мерії Москви.