В іншому випадку без міцної руки Кадирова у Чечні, імовірно, розпочнуться заворушення, які Кремль, вірогідно, не зможе утримати від подальшої ескалації. На думку політолога Георгія Чижова, яку він висловив 24 Каналу, ситуація у Чечні та й в усіх республіках Північного Кавказу є доволі вибуховою.

Чи може спалахнути Чечня після відходу Кадирова?

Чижов наголосив, що у всіх республіках Північного Кавказу, що входять до складу Росії, існують серйозні національні проблеми. Також там є певні напруження, пов'язані з війною в Україні, адже у цих республіках дуже по-різному налаштовані щодо неї.

Деякі представники північнокавказьких народів охоче воюють і вважають, що саме це дозволить їм стати героями у своїх республіках і досягти чогось на рівні всієї Росії. Інші кажуть, що якраз це зручний момент, щоб разом з українцями повстати нарешті проти Росії,

– підкреслив політолог.

Проте на сьогодні, на його думку, не склалася критична маса невдоволення владою у Москві.

Наприклад, у Чечні дуже важко зрозуміти, яка ситуація. Там дуже складна кланова політика. Тому у Кремлі зараз вирішують, якому з кланів передати владу. Очевидно, що всі задоволені не будуть, але водночас не факт, що все спалахне миттєво,

– відзначив Георгій Чижов.

Він припустив, що цілком можливо з моменту вибору Володимиром Путіним наступника Кадирова суперечності почнуть тільки накопичуватись і це відбуватиметься певний час.

До слова. Військовий оглядач із Ізраїля Давид Шарп вважає, що у Чечні за Рамзана Кадирова була вибудована певна вертикаль влади. Проте на тлі зміни очільника Чечні там можуть відбутися певні спалахи "через східний запальний характер". Проте, на його думку, навряд чи Кремль призначить главою Республіки "когось із юних дітей Кадирова".

Тому Чечня, на думку політолога, обов'язково має бути в об'єктиві уваги. Проте без гарантій, що це допоможе Україні нарешті перемогти свого ворога найближчим часом.

Що відбувається з Кадировим?