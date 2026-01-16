Самолет МЧС России отправился из Грозного в Москву: на борту может быть Адам Кадыров, – СМИ
- Самолет МЧС России отправился из Грозного в Москву и, вероятно, транспортирует 18-летнего Адама Кадырова, который попал в ДТП и находится в тяжелом состоянии.
- СМИ сообщают, что Кадыров пришел в себя, его жизни ничего не угрожает.
В Грозном 16 января произошло ДТП с участием кортежа сына главы Чечни. 18-летнего Адама Кадырова в тяжелом состоянии доставили в реанимацию.
Впоследствии из Грозного вылетел "летающий госпиталь" МЧС России – самолет Ан-148-100ЕМ. Вероятно, в нем транспортируют Кадырова-младшего, передает 24 Канал со ссылкой на NEXTA.live и "Медуза".
Что известно о состоянии Адама Кадырова?
В СМИ появилась информация, что Кадыров пришел в себя и его готовят к вылету в Москву. У "Кавказ.Реалии" отметили, что жизни сына главы Чечни ничего не угрожает. Вечером 16 января из Грозного вылетел самолет Ан-148-100ЕМ, на борту которого он мог находиться.
Кроме того, отмечается, что в направлении Чечни было зафиксировано два медицинских рейса из Москвы. По данным Flightradar24, санитарный бизнес-джет BAe 125-700A с бортовым номером RA-02808 вылетел из московского аэропорта Жуковский и взял курс на юг.
ДТП с участием Адама Кадырова: коротко о главном
По данным СМИ, кортеж с сыном Кадырова якобы двигался на "большой скорости". Тогда первая машина наткнулась на препятствие и произошло столкновение нескольких автомобилей. В результате машины начали врезаться друг в друга, поэтому сообщалось, что пострадавших немало, но именно из-за Адама такой переполох.
Отмечалось, что сына главы Чечни якобы госпитализировали в больницу в Грозном в тяжелом состоянии и Адам Кадыров находится в реанимации.
Также паблики предполагают, что в одном из автомобилей мог погибнуть боец ММА Хамзат Чимаев.