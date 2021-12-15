Адаптивный карантин в Украине продлят на 2022 год

Адаптивный карантин в Украине продлят до 31 марта 2022 года. Соответствующее решение Кабмин примет во время заседания 15 декабря.

Это анонсировал премьер Денис Шмыгаль. Это случилось на заседании правительства.

Заметьте Штамм коронавируса Омикрон может избегать антитела, которые возникают после вакцинации

Шмыгаль анонсировал продление карантина

Денис Шмыгаль пояснил, что, к сожалению, темпы вакцинации начинают спадать. Поэтому премьер призвал вакцинированных людей рассказать родственникам и близким о безопасности вакцинации.

Пока в Украине уровень вакцинации не достигнет 70% населения, то мы должны продолжать придерживаться всех установленных карантинных ограничений. Чтобы максимально эффективно противодействовать пандемии и защитить здоровье людей, правительство продолжает адаптивный карантин до 31 марта 2022 года,

– рассказал Шмыгаль.

Политик пояснил, что все правила по СOVID-сертификатам, защитным маскам и дистанции остаются в силе.

В декабре ограничения ужесточили

Адаптивный карантин до конца 2021 года в Украине продлили еще в сентябре. В то же время с 6 декабря ограничения для невакцинированных украинцев в желтой и красной зонах ужесточили.

Между тем, все вакцинированные граждане должны носить при себе соответствующие документы.

В желтой зоне люди, которые не получили хотя бы одну дозу вакцины или не имеют отрицательного теста или сертификата о выздоровлении, не могут:

участвовать в проведении всех массовых мероприятий;

посещать кинотеатры и другие учреждения культуры, спортивные залы, фитнес-центры, бассейны;

посещать бары, рестораны, кафе и другие заведения.

Омикрон может изменить историю пандемии

В ВОЗ рассказали, что новый штамм вируса Омикрон может иметь влияние на всю пандемию коронавируса.

Еще 8 декабря Омикрон зафиксировали уже в 57 странах мира.

В то же время гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреесус подчеркнул, что пока сложно спрогнозировать, о каком именно влиянии идет речь.

Действие желтых COVID-сертификатов сократили в 4 раза. Документ, который человек получает после одной дозы вакцины, будет действовать только в течение 30 дней.



Адаптивный карантин в Украине / Инфографика 24 канала