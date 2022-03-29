В администрации Эрдогана указали, какие видят красные линии в переговорах России и Украины

В администрации Эрдогана указали, что есть красные линии в переговорах России и Украины. В частности говорится о требовании признать Крым "российским", а также "независимость" оккупированных территорий Донбасса.

Соответствующую информацию обнародовал пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калин. Это случилось 28 марта – накануне переговоров, которые 29 марта должны состояться между Украиной и Россией в турецком Стамбуле.

Заметьте Эрдоган планирует встретиться с украинской и российской делегациями перед переговорами в Стамбуле

У президента Эрдогана назвали красные линии по переговорам

Представитель Реджепа Тайипа Эрдогана заявил, что требования Владимира Путина признать "независимость" ОРДЛО, а Крым – "российским", являются очень максималистичными и нереальными.

Это красные линии для украинцев в Крыму и на Донбассе, и это правильно, потому что они непосредственно касаются территориальной целостности и суверенитета Украины,

– объяснили в Турции.

Спикер президента Эрдогана вспомнил, что их страна не признала оккупацию Крыма, как и остальной мир. Припомнили, что ее даже Китай не признал.

"Им (россиянам – 24 канал) действительно следует сформулировать какие-то другие предложения", – призвали Кремль.

Кстати, Турция выступила посредником в переговорах между сторонами конфликта. В частности известно, что:

ранее Реджеп Тайип Эрдоган объяснил, что он передал Москве послание, в котором призвал переговорные группы решить окончательные вопросы;

все для того, чтобы стороны уже перешли к встрече президентов.

Кстати, переговорная группа Украины уже в Стамбуле. С 29 марта начнутся переговоры, которые продлятся несколько дней.

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