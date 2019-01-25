Администрации США готовится к введению чрезвычайного положения, – CNN

Белый дом готовит для президента США Дональда Трампа проект декларации о введении чрезвычайного положения вдоль южной границы страны.

Об этом сообщил телеканал CNN.

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В США продолжается временное прекращении работы правительства, так называемый "шатдаун". В четверг законодатели вновь не смогли достичь компромисса сенат США не поддержал законопроекты и демократов, и республиканцев о прекращении "шатдауна".

Работа правительства США частично приостановлена с 22 декабря из-за отсутствия бюджетных средств. Это произошло потому, что республиканцам и демократам в Конгрессе США не удалось согласовать параметры бюджета, в который президент США Дональд Трамп хочет включить средства на строительство стены на границе с Мексикой.

Введение чрезвычайного положения позволило бы Трампу получить необходимые на строительство стены деньги в обход конгресса. Американский президент ранее не исключал возможности ввести в стране спецрежим, однако до сих пор так и не сделал этого.

В проекте декларации для Трампа говорится, что "огромное количество иностранцев, незаконно въезжающих в США каждый день, является прямой угрозой национальной безопасности и создает чрезвычайное положение в стране".

Поэтому теперь я, Дональд Дж.Трамп, властью, предоставленной мне Конституцией и законами Соединенных Штатов Америки объявляю чрезвычайное положение на южной границе,

– цитирует CNN часть документа.

Отмечается, что дминистрация Трампа путем введения чрезвычайного положения может получить на строительство стены больше 7 миллиардов долларов. Около 3,6 миллиарда могут быть выделены из денег, которые назначаются на строительство военной инфраструктуры, еще 3 миллиарда – из фондов Пентагона, 200 миллионов долларов предоставит министерство внутренней безопасности и 681 миллион долларов выделит Министерство финансов.

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В четверг Трамп заявил, что в том случае, если конгресс не сможет согласовать прекращение "шатдаун" он готов ввести в стране чрезвычайное положение.

Нынешний "шатдаун" побил рекорд по продолжительности, а признаков того, что республиканцы и демократы пойдут на компромисс, так и не наблюдается. Без финансирования продолжает оставаться 9 министерств, а также ряд других менее крупных госучреждений. В целом "шатдаун" коснулся почти четвертой части правительства, для других ведомств Конгресс ранее успел выделить средства до конца сентября 2019 года.

Что такое "шатдаун" и как часто он случается?Это временная частичная остановка работы государственных органов и вовсе не исключительное явление в США. В общем история страны содержит упоминания о 17 таких случаев. И даже о предыдущем 2013 году, уже успели забыть: правительство не работал 16 дней, а Дональд Трамп в эфире программы Fox and Friends возложил вину на тогда действующего президента Барака Обаму. Но вот в январе 2018 года, уже при каденции Трампа, Конгресс Соединенных Штатов Америки не сумел принять бюджет до истечения срока действия временного закона о финансировании правительства. Следовательно, федеральные ведомства страны частично прекратили работу из-за отсутствия финансирования. Это было первое в истории страны закрытия правительства в условиях, когда одна партия контролирует и Белый дом, и обе палаты Конгресса. Дональд Трамп назвал этот "шатдаун" подарком от американской демократической партии на годовщину инаугурации. А уже в феврале 2018 случился второй шатдаун за месяц – по тем же причинам: Конгресс не принял бюджет.