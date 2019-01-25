Адміністрації США готується до введення надзвичайного стану, – CNN

Білий дім готує для президента США Дональда Трампа проект декларації про введення надзвичайного стану вздовж південного кордону країни.

Про це повідомив телеканал CNN.

Читайте також: Демократам потрібна максимально принизлива капітуляція Трампа, – Яковина

У США триває тимчасове припинення роботи уряду, так званий "шатдаун". У четвер законодавці знову не змогли досягнути компромісу – сенат США не підтримав законопроекти і демократів, і республіканців про припинення "шатдауну".

Робота уряду США частково припинена з 22 грудня через відсутність бюджетних коштів. Це сталося через те, що республіканцям і демократам в Конгресі США не вдалося узгодити параметри бюджету, в який президент США Дональд Трамп хоче включити кошти на спорудження стіни на кордоні з Мексикою.

Введення надзвичайного стану дозволило б Трампу отримати необхідні на будівництво стіни гроші в обхід конгресу. Американський президент раніше не виключав можливості ввести в країні спецрежим, проте досі так і не зробив цього.

У проекті декларації для Трампа мовиться, що "величезна кількість іноземців, які незаконно в'їжджають в США кожен день, є прямою загрозою національній безпеці і створють надзвичайний стан в країні".

Тому тепер я, Дональд Дж.Трамп, владою, наданою мені Конституцією і законами Сполучених Штатів Америки оголошую про надзвичайний стан на південному кордоні,

– цитує CNN частину документу.

Зазначається, що дміністрація Трампа за шляхом оголошення надзвичайного стану може отримати на будівництво стіни більше 7 мільярдів доларів. Близько 3,6 мільярда можуть бути виділені з грошей, що призначаються на зведення військової інфраструктури, ще 3 мільярди – з фондів Пентагону, 200 мільйонів надасть міністерство внутрішньої безпеки і 681 мільйон доларів виділить Міністерство фінансів.

У четвер Трамп заявив, що в тому випадку, якщо конгрес не зможе узгодити припинення "шатдауну" він готовий ввести в країні надзвичайний стан.

Нинішній "шатдаун" побив рекорд за тривалістю, а ознак того, що республіканці і демократи підуть на компроміс, так і не спостерігається. Без фінансування продовжує залишатися 9 міністерств, а також низка інших менш великих держустанов. В цілому "шатдаун" торкнувся майже четвертої частини уряду, для інших відомств Конгрес раніше встиг виділити кошти до кінця вересня 2019 року.

Що таке "шатдаун" і як часто він трапляється?Це тимчасова часткова зупинка роботи державних органів й геть не виняткове явище у США. Загалом історія країни містить згадки про 17 таких випадків. Та навіть про попередній, 2013 року, уже встигли забути: уряд не працював 16 днів, а Дональд Трамп у ефірі програми Fox and Friends поклав провину на тоді чинного президента Барака Обаму. Та от у січні 2018 року, вже за каденції Трампа, Конгрес Сполучених Штатів Америки не зумів ухвалити бюджет до закінчення терміну дії тимчасового закону про фінансування уряду. Відтак, федеральні відомства країни частково припинили роботу через відсутність фінансування. Це було перше в історії країни закриття уряду в умовах, коли одна партія контролює і Білий дім, і обидві палати Конгресу. Дональд Трамп назвав цей "шатдаун" подарунком від американської демократичної партії на річницю інавгурації. А вже у лютому 2018 трапився другий шатдаун за місяць – з тих же причин: Конгрес не прийняв бюджет.