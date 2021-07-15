Об этом рассказал консультант и эксперт телекоммуникационного рынка Роман Химич. Сейчас есть основания говорить о том, что даже Соединенные Штаты не способны дать отпор собственной политически незаангажированной киберпреступности.
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Проблема с киберпреступностью, по словам эксперта, гораздо сложнее. Это многоаспектный вопрос и сводить его исключительно к противостоянию с несколькими глобальными игроками означает упрощать.
Администрация Байдена в чем-то повторяет ошибки своего предшественника Трампа, который сводил все к проблеме, например, оборудования из Китая и китайских поставщиков,
– сказал Роман Химич.
В то же время от того, что США лишились соответствующего оборудования еще 2 – 3 года назад, не изменилось ничего.
Насколько действенными могут быть санкции
"За 3 или даже 4 года администрация Трампа так и не смогла предоставить ни одного доказательства того, что китайское оборудование содержит умышленно скрытую функциональность для удаленного шпионажа или деструктивных действий", – сказал Роман Химич.
Из-за этого некоторые европейские партнеры США избегают того, чтобы присоединиться к санкциям, потому что доказательств нет. Также сейчас атаки на американские учреждения происходят из-за уязвимостей, которые присущи компьютерному оборудованию в целом.
"Идея выжать оборудование поставщиков не срабатывает. США говорят, что на каждый удар будут отвечать соразмерно. Поэтому вполне возможно, что исключительно угроза ответного удара может сдерживать их", – отметил эксперт телекоммуникационного рынка.
Химич о противостоянии "техно-автократиям": смотрите видео
Позиция США касаемо кибербезопасности: кратко
- Госсекретарь США Энтони Блинкен во время речи на мировом саммите новых технологий объявил ряд принципов, которыми американская дипломатия будет руководствоваться в сфере кибербезопасности.
- Главной проблемой, по словам Блинкена, являются так называемые техно-автократии, такие, как Китай и Россия, которые используют новейшие технологии для подавления инакомыслия и свободы слова и репрессий против политических активистов.