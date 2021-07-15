Про це розповів консультант та експерт телекомунікаційного ринку Роман Хіміч. Наразі є підстави говорити про те, що навіть Сполучені Штати не спроможні дати відсіч власній політично-незаангажованій кіберзлочинності.
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Проблема з кіберзлочинністю, за словами експерта, набагато складніша. Це багатоаспектне питання і зводити його виключно до протистояння з кількома глобальними гравцями означає спрощувати.
Адміністрація Байдена у чомусь повторює помилки свого попередника Трампа, який зводив все до проблеми, наприклад, обладнання з Китаю та китайських постачальників,
– сказав Роман Хіміч.
Водночас від того, що США позбулися відповідного обладнання ще 2 – 3 роки тому, не змінилося нічого.
Наскільки дієвими можуть бути санкції
"За 3 чи навіть 4 роки адміністрація Трампа так і не спромоглася надати жодного доказу того, що китайське обладнання містить навмисне приховану функціональність для віддаленого шпигунства чи деструктивних дій", – сказав Роман Хіміч.
Через це деякі європейські партнери США уникають того, щоб приєднатися до санкцій, адже доказів нема. Також наразі атаки на американські установи відбуваються через вразливості, які притаманні комп'ютерному обладнанню в цілому.
Позиція США щодо кібербезпеки: коротко
- Держсекретар США Ентоні Блінкен під час промови на Світовому саміті нових технологій оголосив низку принципів, якими американська дипломатія керуватиметься у сфері кібербезпеки.
- Головною проблемою, за словами Блінкена, є так звані техно-автократії, такі як Китай і Росія, що використовують новітні технології для придушення інакомислення та свободи слова, і репресій проти політичних активістів.