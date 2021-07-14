Країни, які дають прихисток кіберзлочинцям, повинні вжити заходів. "Якщо вони цього не зроблять, то це зробить НАТО" – такий принцип у відносинах з Росією у кіберсфері озвучив Блінкен.

До теми У Німеччині вперше в історії оголосили надзвичайну ситуацію через кібератаки

США та ЄС привітали ухвалення законопроєктів в Україні

Сполучені Штати та Європейський Союз привітали ухвалення Верховною Радою законопроєктів щодо судочинства. Ці проєкти законів, які реформують Вищу раду правосуддя і відновлюють Вищу кваліфікаційну комісію суддів допоможуть прокласти шлях до відновлення судової системи, що базується на принципах професійності та доброчесності.

США звернулися до влади Грузії

Держдеп США звернувся до влади Грузії із попередженням. Вашингтон закликав до того, аби особи, причетні до нападів на мирних демонстрантів та журналістів були заарештовані та притягнуті до відповідальності.

Зверніть увагу! 11 липня у Тбілісі люди вийшли на масовий протест. Він пов'язаний зі смертю журналіста, який загинув через важкі травми внаслідок побиття.

Білий дім заявив про підтримку кубинців

У Білому домі заявили, що Сполучені Штати підтримують мешканців Куби, які вийшли на найбільші за кілька десятиліть антиурядові протести. Кубинські активісти, зазначили, що щонайменше 100 людей опинилися під арештом чи зникли після антиурядових демонстрацій, які відбулися в країні.

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