Администрация Байдена повторяет ошибку Трампа, – эксперт о позиции США относительно киберугроз

Усиление противостояния в киберпространстве набирает обороты. В то же время даже коллективные меры, вероятно, не способны бороться с новейшими угрозами.

Об этом рассказал консультант и эксперт телекоммуникационного рынка Роман Химич. Сейчас есть основания говорить о том, что даже Соединенные Штаты не способны дать отпор собственной политически незаангажированной киберпреступности.

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Проблема с киберпреступностью, по словам эксперта, гораздо сложнее. Это многоаспектный вопрос и сводить его исключительно к противостоянию с несколькими глобальными игроками означает упрощать.

Администрация Байдена в чем-то повторяет ошибки своего предшественника Трампа, который сводил все к проблеме, например, оборудования из Китая и китайских поставщиков,

– сказал Роман Химич.

В то же время от того, что США лишились соответствующего оборудования еще 2 – 3 года назад, не изменилось ничего.

Насколько действенными могут быть санкции

"За 3 или даже 4 года администрация Трампа так и не смогла предоставить ни одного доказательства того, что китайское оборудование содержит умышленно скрытую функциональность для удаленного шпионажа или деструктивных действий", – сказал Роман Химич.

Из-за этого некоторые европейские партнеры США избегают того, чтобы присоединиться к санкциям, потому что доказательств нет. Также сейчас атаки на американские учреждения происходят из-за уязвимостей, которые присущи компьютерному оборудованию в целом.

"Идея выжать оборудование поставщиков не срабатывает. США говорят, что на каждый удар будут отвечать соразмерно. Поэтому вполне возможно, что исключительно угроза ответного удара может сдерживать их", – отметил эксперт телекоммуникационного рынка.

Химич о противостоянии "техно-автократиям": смотрите видео

Позиция США касаемо кибербезопасности: кратко