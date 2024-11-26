Топрадник Трампа скрыто вымогал деньги у кандидатов на должности в следующей администрации

Главный советник новоизбранного президента Дональда Трампа Борис Эпштейн, по данным отчета команды юристов, брал деньги от кандидатов на должности в Белом доме. Он предлагал им платные консультации, обещая адвокатировать их интересы перед Трампом.

Трамп заказал доклад после того как услышал эту информацию. Она может стать серьезным скандалом для Трампа, а против Эпштейна могут выдвинуть уголовные обвинения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Washington Post.

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Как работала схема Эпштейна

Трамп, по словам Just the News дал им комментарий по ситуации. он сказал, что считает досадной нормой то, что вокруг каждого президента есть люди, которые хотят заработать. "Но никто, кто работает на меня в любом качестве, не должен стремиться заработать деньги", – заявил Трамп. Сам Эпштейн обвинения отвергает.

Для меня большая честь работать на президента Трампа и с его командой. Эти фальшивые заявления являются ложными и клеветническими и не будут отвлекать нас от того, чтобы сделать Америку снова великой,

– говорит Эпштейн.

Среди тех, к кому он обращался Эпштейн, был Скотт Бессент, которого рассматривали на должность министра финансов. Эпштейн, по сообщениям, просил у него ежемесячный платеж в размере 30 тысяч долларов за поддержку, но получил отказ.

Также Эпштейн предлагал Бессенту инвестировать 10 миллионов долларов в спортивный проект. После отказа он, по данным отчета, пытался помешать кандидатуре Бессента, в частности, через запугивание во время встречи в Мар-а-Лаго.

Эпштейн якобы требовал подобные платежи и у других лиц, включая оборонного подрядчика, обещая влияние на ключевых чиновников в Министерстве обороны за 100 тысяч долларов в месяц.

Эпштейн долгое время сохранял влияние в команде Трампа, но его действия часто вызывали критику из-за того, что его рекомендации не входят в его юридические обязательства. Иногда его даже пытались удержать от встреч с Трампом.

Напомним, Андрей Мельник, посол Украины в Германии, заверил, что Украина может рассчитывать на поддержку США, несмотря на смену администрации. По его словам, Дональд Трамп, стремясь закрепить свое место в истории как успешного президента, не позволит стране отстраниться от важных международных вопросов, и прежде всего – поддержки Украины.