Будут рассказывать басни о "работе на ВСУ": в Москве приказали распространять фейки о Соколове

Кремль подготовил "методичку" для пропагандистов об адмирале Викторе Соколове. Теперь оккупанты будут распространять басни о якобы сотрудничестве российского командующего с Вооруженными Силами Украины.

Это стало известно от агента партизанского движения из севастопольской оккупационной администрации. На днях там провели совещание по вопросам "информационной политики" и дали новые указания по Соколову.

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Какие слухи будут распространять пропагандисты

В Москве приказали распространять слухи, что командующий Черноморским флотом адмирал Виктор Соколов якобы "вступил в сговор с Силами обороны Украины". Это он сделал для уничтожения своего штаба. Соответствующее "методичку" распространил так называемый "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев.

Интересно, что по версии Кремля, Соколов "пошел на сотрудничество" с ВСУ по банальной причине - адмирал якобы вместе с заместителем воровал продовольствие со штабом. Однако на этом Кремль не остановился в выдумках. В Москве также приказали утверждать, что Соколов "корректировал" удар по зданию штаба для того, чтобы "скрыть факт кражи", ведь именно в это время там должна была быть проверка.

Агент "Атеш" сообщил, что на совещании оккупантов также отмечали, что реальные данные о потерях среди военных должны замалчиваться.

Такие действия оккупантов являются дополнительным доказательством того, что командующий Соколов утилизирован или сильно ранен. Также сомнения вызывает виртуальное появление Соколова на совещании по Шойгу. Многие засомневались, что видео транслировался актуальный адмирал Соколов, а не его старая запись,

– говорится в сообщении "Атеш".

Кроме того, по данным партизанского движения, по прилету по зданию штаба Черноморского флота по меньшей мере 25 карет скорой выехали на место атаки. Медики уносили десятки мешков телами. Свидетелями этого стало множество жителей Севастополя, поэтому реальное положение дел им скрыть не удастся.

Удар по штабу Черноморского флота