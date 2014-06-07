Адская ночь в Харькове: все о самой массированной атаке России за время вторжения

По состоянию на утро 7 июня в Харькове прогремело более 55 взрывов. Город фактически всю ночь находился под мощной массированной атакой России. В результате удара пострадали люди, есть жертва.

Воздушную тревогу в Харькове и Харьковской территориальной громаде объявили в полночь 7 июня. Что известно о последствиях удара – читайте дальше.

Обратите внимание Харьков переживает самую мощную атаку за все время полномасштабной войны, – Терехов