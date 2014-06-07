Адская ночь в Харькове: все о самой массированной атаке России за время вторжения
По состоянию на утро 7 июня в Харькове прогремело более 55 взрывов. Город фактически всю ночь находился под мощной массированной атакой России. В результате удара пострадали люди, есть жертва.
Воздушную тревогу в Харькове и Харьковской территориальной громаде объявили в полночь 7 июня. Что известно о последствиях удара – читайте дальше.
Обратите внимание Харьков переживает самую мощную атаку за все время полномасштабной войны, – Терехов
Начальник управления облпрокуратуры Спартак Борисенко в комментарии Общественному сообщил, что в результате российских ударов под завалами находится одна женщина. По предварительным подсчетам, по Харькову были нанесены удары 48 "Шахедами", двумя ракетами и четырьмя КАБами. Известно о 12 раненых и одном погибшем человеке в результате комбинированной атаки России, сообщил Общественному директор областного центра экстренной медпомощи Виктор Забашта. Синегубов сообщил, что в результате ударов БпЛА по Киевскому району Харькова пострадали три человека. Руководитель ОВА Олег Синегубов сообщил, что семь человек обратились за помощью медиков в результате комбинированной атаки на Харьков. Городской голова заявил, что Харьков переживает самую мощную атаку за все время полномасштабной войны. По состоянию на эту минуту за полтора часа в городе прозвучало не менее 40 взрывов. Враг наносит удары одновременно ракетами, "Шахедами" и КАБами. В пригороде еще остаются вражеские дроны угроза не прошла. Новое заявление Терехова: "В жилом доме в центре города горят квартиры с 6-го по 9-й этаж. По предварительной информации, под завалами в квартирах есть люди. Несколько десятков взрывов. Информация о последствиях уточняется. Еще группа вражеских беспилотников движется на город". Терехов пишет о попадании "Шахеда" в многоэтажный дом в центре города, произошло возгорание квартир на нескольких этажах. В результате удара по центру есть двое пострадавших, среди них – полуторамесячный младенец, сообщил Терехов. В Основянском районе было попадание в многоэтажный жилой дом. Есть пожар. Попадание КАБ зафиксировали в Киевском районе Харькова. Городской голова написал, что Харьков находится под массированной комбинированной атакой с воздуха. По городу ударили более 10 "Шахедов", есть предварительная информация о нескольких попаданий ракет и КАБов. Есть и предварительные данные о пострадавших. Раздаются новые взрывы. Киевский и Основянский районы Харькова оказались под атакой. По меньшей мере 6 попаданий было по территории предприятия в Киевском районе. В Основянском районе есть пострадавшие, заявили в ОВА. Слышен уже шестнадцатый взрыв за последние 40 минут. Терехов сообщил, что одно из попаданий было в центральной части Харькова. В Киевском районе Харькова зафиксировано попадание БпЛА типа "Шахед" в гражданское предприятие. Возник мощный пожар. Городской голова Игорь Терехов предупредил, что в сторону города движется группа "Шахедов". В Харькове прогремели первые взрывы.
Начальник управления облпрокуратуры Спартак Борисенко в комментарии Общественному сообщил, что в результате российских ударов под завалами находится одна женщина.
По предварительным подсчетам, по Харькову были нанесены удары 48 "Шахедами", двумя ракетами и четырьмя КАБами.
Известно о 12 раненых и одном погибшем человеке в результате комбинированной атаки России, сообщил Общественному директор областного центра экстренной медпомощи Виктор Забашта.
Синегубов сообщил, что в результате ударов БпЛА по Киевскому району Харькова пострадали три человека.
Руководитель ОВА Олег Синегубов сообщил, что семь человек обратились за помощью медиков в результате комбинированной атаки на Харьков.
Городской голова заявил, что Харьков переживает самую мощную атаку за все время полномасштабной войны. По состоянию на эту минуту за полтора часа в городе прозвучало не менее 40 взрывов.
Враг наносит удары одновременно ракетами, "Шахедами" и КАБами.
В пригороде еще остаются вражеские дроны угроза не прошла.
Новое заявление Терехова: "В жилом доме в центре города горят квартиры с 6-го по 9-й этаж. По предварительной информации, под завалами в квартирах есть люди. Несколько десятков взрывов. Информация о последствиях уточняется. Еще группа вражеских беспилотников движется на город".
Терехов пишет о попадании "Шахеда" в многоэтажный дом в центре города, произошло возгорание квартир на нескольких этажах.
В результате удара по центру есть двое пострадавших, среди них – полуторамесячный младенец, сообщил Терехов.
В Основянском районе было попадание в многоэтажный жилой дом. Есть пожар.
Попадание КАБ зафиксировали в Киевском районе Харькова.
Городской голова написал, что Харьков находится под массированной комбинированной атакой с воздуха. По городу ударили более 10 "Шахедов", есть предварительная информация о нескольких попаданий ракет и КАБов. Есть и предварительные данные о пострадавших.
Раздаются новые взрывы.
Киевский и Основянский районы Харькова оказались под атакой. По меньшей мере 6 попаданий было по территории предприятия в Киевском районе. В Основянском районе есть пострадавшие, заявили в ОВА.
Слышен уже шестнадцатый взрыв за последние 40 минут.
Терехов сообщил, что одно из попаданий было в центральной части Харькова.
В Киевском районе Харькова зафиксировано попадание БпЛА типа "Шахед" в гражданское предприятие. Возник мощный пожар.
Городской голова Игорь Терехов предупредил, что в сторону города движется группа "Шахедов".
В Харькове прогремели первые взрывы.