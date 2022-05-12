В аду сын уже побывал, дайте ему возможность вернуться на землю, – родители защитника Мариуполя

Ситуация на "Азовстали" продолжает обостряться. Российские оккупанты нещадно стреляют по заводу, где находятся украинские защитники. Среди них и 21-летний младший сержант Артем с позывным "Вайс", родители которого призывают мировых лидеров немедленно помочь эвакуировать бойцов из Мариуполя. Дальше – прямая речь Татьяны и Ставра Вишняков.

С 14-ти лет сын хотел служить в полку защитников Мариуполя. Он даже перевелся на другую специальность, чтобы побыстрее окончить колледж, и в 18 лет туда уже поехать. Мы об этом узнали внезапно – он пригласил нас с мужем на выпускной. Однако я уговорила его потерпеть еще год.

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В 19 лет он привез пачку бумаг и сказал: "Уж точно иду". По выражению лица сына стало ясно, что отговорить его не удастся. Так он и служил в полку последние три года. Во время последней связи мой сын, как обычно, не сказал ничего плохого: "Все хорошо. Все чики-пуки, мам. Бьем оккупантов".

Я всегда спрашиваю: "Сколько у вас там еды осталось?" На что он отвечает: "На три года точно хватит".



Артем, защитник Мариуполя / Фото из личного архива "Вайса"

В первые дни полномасштабной войны он больше нас с мужем переживал. Мы же живем в Броварском районе – рядом с Великой Дымеркой. Здесь были очень тяжелые бои.

24 февраля сын нам позвонил по телефону и призвал отца взять паспорт и идти в военкомат. Он подчеркнул: "Или мы их всех, или они нас всех". Мой муж Ставр и сейчас служит в теробороне.



Татьяна и Ставр Вишняки с сыном Артемом / Фото предоставлено редакции

Мы любили вечером гулять в парке возле здания Драмтеатра, когда приезжали в Мариуполь. Там такие фонтаны и цветочные клумбы!

Я спрашиваю сына: "Зачем им теперь город? Его уже нет. Остались одни развалины". Сын сказал: "Грозный помните? Так здесь еще хуже".

Наши родственники в России пытались рассказать, что войну в стране начала Америка с Украиной, а мы ничего не понимаем. Но меня они не трогают, потому что знают, где находится мой ребенок.

Во время рассказа Татьяны ей позвонил по телефону сын. С "Азовстали". Они говорили 15 минут. Самые ценные на сегодняшнее время.

Сын извинился, что не смог набрать и поздравить с Днем матери. Уверяет, что у него все отлично. Он будет голодать, но отдаст свой кусок хлеба другому. Я его всегда прошу меня не успокаивать.

Он только иногда спрашивает: "Ну, как там? Слышно что-то о нас?". Что ему ответить?

Поэтому я обращаюсь к нашей власти и всему миру: верните мне, пожалуйста, сына. Ему всего 21 год. В аду он уже побывал, позвольте ему вернуться на землю и увидеть солнце! Он доказал, что достоин этого! Единственное желание, чтобы он меня обнял!

Отец защитника Ставр Вишняк поддерживает жену и подчеркивает, что власть и лидеры всего мира должны повлиять на ситуацию и вернуть домой их сына и других бойцов.

Призываю эвакуировать всех защитников из заблокированной "Азовстали", гражданских, раненых и военных, провести процедуру "extraction". Каждый день там – это чья-то жизнь!



Артем в полку бойцов Мариуполя / Фото предоставлено редакции