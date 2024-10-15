Адвокат Гнездилова, который публично ушел в СЗЧ, подал апелляцию относительно меры пресечения

Недавно Сергей Гнездилов, военный и общественный активист, самовольно оставил воинскую часть. Вследствие этого его взяли под стражу сроком на два месяца.

Уже этого адвокат военнослужащего Александр Шадрин подал апелляцию относительно меры пресечения. Об этом он сообщил в комментарии Общественному.

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Адвокат Гнездилова подал апелляцию

Защитник военнослужащего 56-й отдельной мотопехотной Мариупольской бригады Сергея Гнездилова, который публично самовольно оставил свою часть, Александр Шадрин подал апелляцию в суд относительно меры пресечения.

Еще 11 октября Печерский районный суд Киева отправил военнослужащего Гнездилова под стражу на два месяца без права внесения залога. Незадолго до этого ему вручили подозрение в дезертирстве.

Что этому предшествовало: главное

Так, 21 сентября Сергей Гнездилов на своей странице в фейсбуке опубликовал сообщение о том, что самовольно покидает часть (СЗЧ). Главной идеей публикации было то, что никто не рожден для войны, а потому должны быть четкие сроки службы.

Через почти 3 недели после того, как Гнездилов публично ушел в СЗЧ, его задержали. Так, 9 октября Государственное бюро расследований сообщило, что военнослужащего 56-й ОМПБр, который публично заявил об оставлении воинской части, задержали. Также правоохранители раскрыли некоторые детали СЗЧ.