Адвокат Януковича рассказал, когда в последний раз видел своего подзащитного

Виталий Сердюк – адвокат беглого президента Виктора Януковича – заявил, что давно не видел своего подзащитного. Последняя встреча состоялась еще до начала карантина из-за пандемии коронавируса.

Дату последней встречи Сердюк вспомнить не смог. Только заметил, что это было в конце 2019 – начале 2020 года.

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Виделись мы (с Януковичем – 24 канал) в конце 2019 – начале 2020 года, до карантина, до введения ограничений, в том числе массовых, по миру,

– подчеркнул адвокат.

Украина напомнила Януковичу о сроке

В ноябре 2021 года пресс-секретарь Юрий Карасир обнародовал опус Януковича об Украине.

Президент-беглец цинично расписал "стратегию развития" Украины, а также назвал современную внешнюю политику Киева "наглой".

На опус отреагировали в официальном аккаунте Украины в twitter.

Там попросили:"может кто-то, пожалуйста, сказать Януковичу, который до сих пор скрывается в России, что 13 лет сами себя не отсидят".

Оболонский райсуд Киева в январе 2019 года заочно приговорил Януковича к 13 годам заключения. Президента-беглеца признали виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны.