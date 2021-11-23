Адвокат Януковича рассказал, когда в последний раз видел своего подзащитного
23 ноября 2021 , 15:42Читати новину українською
Источник:Укринформ
Виталий Сердюк – адвокат беглого президента Виктора Януковича – заявил, что давно не видел своего подзащитного. Последняя встреча состоялась еще до начала карантина из-за пандемии коронавируса.
Дату последней встречи Сердюк вспомнить не смог. Только заметил, что это было в конце 2019 – начале 2020 года.
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Виделись мы (с Януковичем – 24 канал) в конце 2019 – начале 2020 года, до карантина, до введения ограничений, в том числе массовых, по миру,
– подчеркнул адвокат.
Украина напомнила Януковичу о сроке
- В ноябре 2021 года пресс-секретарь Юрий Карасир обнародовал опус Януковича об Украине.
- Президент-беглец цинично расписал "стратегию развития" Украины, а также назвал современную внешнюю политику Киева "наглой".
- На опус отреагировали в официальном аккаунте Украины в twitter.
- Там попросили:"может кто-то, пожалуйста, сказать Януковичу, который до сих пор скрывается в России, что 13 лет сами себя не отсидят".