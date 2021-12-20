Соответствующее сообщение Илья Новиков опубликовал на своей фейсбук-странице. Он объяснил, что Порошенко находится за границей. Мол, там у него уже давно были запланированы дела.

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Порошенко оставили повестку на допрос

По словам адвоката, 20 декабря около 13:30 в дом пятого президента приехали представители Офиса генпрокурора и поинтересовались у охранника, дома ли Порошенко. Новиков уточнил, что сейчас он находится на международной конференции в Варшаве. Впрочем, он сомневается, что правоохранители могли этого не знать.

После этого, отметил защитник нардепа, представители Офиса генпрокурора засунули текст подозрения прямо в щель его калитки и уехали. Вместе с ним оставили и повестку на допрос, который запланирован на 23 декабря.

Справка. Уголовное производство касается схемы поставок угля со временно оккупированных территорий. А также – о содействии пророссийским боевикам группой украинцев.

Адвокат показал фотографию подозрения

Новиков показал в соцсети фотографию сообщения о подозрении. Оно касается государственной измены и содействия деятельности боевиков, совершенном по предварительному сговору группой лиц. Как отметили в ГБР, говорится о сговоре пятого украинского президента, в частности, с высшим руководством России.

Адвокат Порошенко показал текст подозрения / Фото с фейсбук-страницы Новикова

На данный момент в Офисе генпрокурора еще не определились, какую меру пресечения будут просить для Порошенко. Это должны сделать 23 декабря, когда он прибудет на допрос. Там отметили, что это будет зависеть от ряда различных факторов. Весомое влияние будут оказывать, в частности, поведение подозреваемого и наличие рисков.

Ранее политик убегал от ГБР

17 декабря, накануне своей поездки за границу, Порошенко проигнорировал следователей ГБР. Тогда они пытались вручить повестку на допрос. Впрочем, политик, увидев правоохранителей, сел в машину и уехал в неизвестном направлении. Все это следователи запечатлели на видео. Позже выяснилось, что нардеп посетит Польшу и Турцию, где у него запланированы встречи.

Что в ГБР говорят о подозрении Порошенко: смотрите видео

Отрывок из сообщения Новикова в фейсбуке:

Сегодня утром в кабинете генерального прокурора Украины было обнаружено тело. Профессиональное самоубийство совершил заместитель генпрокурора Алексей Симоненко. Соболезнования коллегам, друзьям и родным можно отправлять по адресу: Киев, Резницкая 13/15. Подробности самоубийства таковы. Два часа назад в дом Петра Порошенко приехала делегация из прокуратуры, поинтересовались у охранника, дома ли пятый президент (он на конференции в Варшаве, но вряд ли они этого не знали) и засунули в щель калитки текст подписанного подозрения "по делу о поставках" угля из ДНР и повестку на допрос на 23 декабря. Еще в прошлую пятницу стало понятно, что что-то такое должно произойти в начале этой недели, когда Петру Порошенко попытались передать повестку на какие-либо следственные действия на сегодняшнюю дату. Повестка дня была выписана криво и не имела законной силы, но общий смысл был ясен.