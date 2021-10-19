Тогда же третий грузинский президент объявил голодовку. С тех пор, по словам его адвоката, состояние здоровья экс-главы государства существенно ухудшилось.

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Потребуется госпитализация через 3 – 4 дня

Саакашвили, который голодает в тюрьме, понадобится госпитализация через 3 – 4 дня,

– считает правозащитник.

В то же время он отметил, что политик "морально устойчивый и оптимистичный".

"Сейчас бывшего президента обследует консилиум врачей. После их визита и решится вопрос о его госпитализации", – добавил адвокат.

Обратите внимание! Глава Минкультуры Грузии Тея Цулукиани заявила, что оппозиции выгодно распространять слухи о возможной смерти Саакашвили за решеткой. В то же время, по ее словам, нет никаких рисков того, что он умрет.

Возвращение Саакашвили в Грузию

Саакашвили 27 сентября купил билет на самолет в Грузию. На следующий день он обнародовал фотографию документа.

Утром 1 октября грузинский политик показал видеообращение, в котором заявил, что вернулся и находится в Батуми.

Оказалось, что в Грузию он попал незаконно, пересекая границу в кабине трейлера. Впоследствии политика арестовали.

К слову. В Грузии против Саакашвили открыто 4 уголовных дела, по двум есть приговоры – он приговорен к шести и трем годам тюрьмы.