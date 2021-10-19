Тогда же третий грузинский президент объявил голодовку. С тех пор, по словам его адвоката, состояние здоровья экс-главы государства существенно ухудшилось.
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Потребуется госпитализация через 3 – 4 дня
Саакашвили, который голодает в тюрьме, понадобится госпитализация через 3 – 4 дня,
– считает правозащитник.
В то же время он отметил, что политик "морально устойчивый и оптимистичный".
"Сейчас бывшего президента обследует консилиум врачей. После их визита и решится вопрос о его госпитализации", – добавил адвокат.
Возвращение Саакашвили в Грузию
- Саакашвили 27 сентября купил билет на самолет в Грузию. На следующий день он обнародовал фотографию документа.
- Утром 1 октября грузинский политик показал видеообращение, в котором заявил, что вернулся и находится в Батуми.
- Оказалось, что в Грузию он попал незаконно, пересекая границу в кабине трейлера. Впоследствии политика арестовали.