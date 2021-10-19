Тоді ж третій грузинський президент оголосив голодування. З того часу, за словами його адвоката, стан здоров'я ексглави держави суттєво погіршився.

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Потребуватиме госпіталізації за 3 – 4 дні

Саакашвілі, який голодує у в'язниці, знадобиться госпіталізація за 3 – 4 дні,

– вважає правозахисник.

Водночас він зазначив, що політик "морально стійкий та оптимістичний".

"Наразі колишнього президента обстежує консиліум лікарів. Після їхнього візиту й вирішиться питання про його госпіталізацію", – додав адвокат.

Зверніть увагу! Глава Мінкультури Грузії Тея Цулукіані заявила, що опозиції вигідно поширювати чутки про ймовірну смерть Саакашвілі за ґратами. Водночас, з її слів, немає жодних ризиків того, що він помре.

Повернення Саакашвілі в Грузію

Саакашвілі 27 вересня придбав квиток на літак до Грузії. Наступного дня він оприлюднив фотографію документа.

Вранці 1 жовтня грузинський політик показав відеозвернення, в якому заявив, що повернувся і перебуває у Батумі.

Виявилося, що у Грузію він потрапив незаконно, перетнувши кордон у кабіні трейлера. Згодом політика заарештували.

До слова. У Грузії проти Саакашвілі відкрито 4 кримінальні справи, за двома є вироки – його засуджено до шести та трьох років в'язниці.