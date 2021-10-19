Тоді ж третій грузинський президент оголосив голодування. З того часу, за словами його адвоката, стан здоров'я ексглави держави суттєво погіршився.
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Потребуватиме госпіталізації за 3 – 4 дні
Саакашвілі, який голодує у в'язниці, знадобиться госпіталізація за 3 – 4 дні,
– вважає правозахисник.
Водночас він зазначив, що політик "морально стійкий та оптимістичний".
"Наразі колишнього президента обстежує консиліум лікарів. Після їхнього візиту й вирішиться питання про його госпіталізацію", – додав адвокат.
Повернення Саакашвілі в Грузію
- Саакашвілі 27 вересня придбав квиток на літак до Грузії. Наступного дня він оприлюднив фотографію документа.
- Вранці 1 жовтня грузинський політик показав відеозвернення, в якому заявив, що повернувся і перебуває у Батумі.
- Виявилося, що у Грузію він потрапив незаконно, перетнувши кордон у кабіні трейлера. Згодом політика заарештували.