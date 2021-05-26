Так, адвокату дали разрешение от КГБ Беларуси. Однако в СИЗО все равно не попал.

Кстати Девушку Протасевича Софию Сапегу взяли под стражу

Адвоката не пускали и раньше

Отметим, Сапегу взяли под стражу на 2 месяца, пока идет следствие. Ее подозревают в совершении преступлений на территории Беларуси.

Девушку задержали вместе с Протасевичем, когда пассажирский самолет рейсом "Афины – Вильнюс" посадили в Минске. К задержанным и раньше не пускали адвокатов. 26 мая правозащитники даже не знали, в каком СИЗО находится пара.

Посадка самолета и задержание Протасевича: что надо знать