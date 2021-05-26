Так, адвокату дали разрешение от КГБ Беларуси. Однако в СИЗО все равно не попал.
Кстати Девушку Протасевича Софию Сапегу взяли под стражу
Адвоката не пускали и раньше
Отметим, Сапегу взяли под стражу на 2 месяца, пока идет следствие. Ее подозревают в совершении преступлений на территории Беларуси.
Девушку задержали вместе с Протасевичем, когда пассажирский самолет рейсом "Афины – Вильнюс" посадили в Минске. К задержанным и раньше не пускали адвокатов. 26 мая правозащитники даже не знали, в каком СИЗО находится пара.
Посадка самолета и задержание Протасевича: что надо знать
- 23 мая в Минске посадили самолет Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс. Все потому, что белорусские диспетчеры сообщили о взрывчатке на борту, которую так и не обнаружили.
- Власти Беларуси сняли с борта экс-редактора оппозиционного телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу.
- Международное сообщество возмутилось такими действиями Беларуси и пригрозило санкциями. Кроме того, ряд стран приостановили авиасообщение со страной, Украина тоже. Евросоюз даже запретил белорусским компаниям летать на свою территорию.