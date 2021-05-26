Так, адвокату дали дозвіл від КГБ Білорусі. Однак в СІЗО все одно не потрапив.
До речі Дівчину Протасевича Софію Сапегу взяли під варту
Адвоката не пускали й раніше
Зауважимо, Сапегу взяли під варту на 2 місяці, поки триває слідство. Її підозрюють у вчиненні злочинів на території Білорусі.
Дівчину затримали разом з Протасевичем, коли пасажирський літак рейсом "Афіни – Вільнюс" посадили у Мінську. До затриманих й раніше не пускали адвокатів. 26 травня правозахисники навіть не знали, у якому СІЗО перебуває пара.
Посадка літака та затримання Протасевича: що треба знати
- 23 травня у Мінську посадили літак Ryanair який летів з Афін до Вільнюса. Все тому, що білоруські диспетчери повідомили про вибухівку на борту, якої так і не виявили.
- Влада Білорусі зняла з борту ексредактора опозиційного телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича та його дівчину Софію Сапегу.
- Міжнародна спільнота обурилася такими діями Білорусі та пригрозила санкціями. Крім того, низка країн призупинили авіасполучення з країною, Україна теж. Євросоюз навіть заборонив білоруським компаніям літати на свою територію.