Адвокат Трампа встречался с помощником Зеленского: о чем говорили

Адвокат президента США Рудольф Джулиани встречался с помощником Президента Украины Андреем Ермаком в Мадриде и несколько раз разговаривал с ним по телефону в течение последних недель. Джулиани поднял 2 темы, которые интересуют президента США Дональда Трампа.

Один вопрос касался того, пытались ли украинские чиновники во время выборов президента США в 2016 году навредить кампании Трампа, сообщает The New York Times. Очевидно, говорится о деле экс-руководителя штаба Трампа Пола Манафорта и "черную бухгалтерию" "Партии регионов". Манафорт был политконсультантом партии Виктора Януковича.

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Ранее Джулиани обвинил украинского нардепа Сергея Лещенко в том, что тот якобы помог Демократической партии США во время президентских выборов в 2016 году тем, что опубликовал "черную бухгалтерию".

Второй вопрос, который Джулиани поднял на встрече с Ермаком, – было ли что-то неправильное относительно перекрытия дипломатических усилий бывшего вице-президента Джозефа Г. Байдена-младшего в Украине и роли его сына Хантера Байдена в украинской газовой компании Burisma Group (Хантер Байден находился в совете директоров компании).

При этом Джулиани утверждал, что действует как частное лицо и Трамп не направлял его.

The New York Times считает, что ситуация в Вашингтоне является испытанием для Зеленского.

Несколько чиновников, которые занимаются внешней политикой в США и Украине, анонимно обвинили Джулиани в усложнении усилия по организации визита Зеленского в Белый дом и в создании мнения, что такая встреча зависит от упомянутых расследований в Украине.

Я не могу реально оценить, делает ли мое вмешательство хуже или лучше. Я не вижу как адвокация по расследованию двух предполагаемых преступлений оказывает большое давление на них, кроме того, чтобы делать правильное дело,

– заявил Джулиани NYT.

Он сказал, что "настойчиво призвал" Ермака "просто расследовать проклятые вещи". И что после разговоров с ним "довольно уверен, что они (в Украине) собираются расследовать это".

Сам Ермак заявлял, что обсуждал с Джулиани как возможную встречу лидеров стран, так и расследования, – но они не обсуждали связи между этими вещами.

"Его (Джулиани) интересовало, чтобы новое украинское правительство открыто расследовало все эти дела", – сказал Ермак.

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В прошлом месяце Ермак ездил в Вашингтон. По его словам, он сообщил и Джулиани, и представителям Конгресса, что новое правительство должно справедливо расследовать возможные преступления, но решения придется подождать, пока Верховная Рада утвердит нового генпрокурора.

Джулиани уверял, что он сообщил чиновникам Госдепа о своих контактах с украинской стороной – и спецпредставитель США Курт Волкер тоже в курсе. Однако Белый дом вопрос о действиях Джулиани передал Госдепартаменту, а тот не ответил на запрос NYT.

Нардеп Сергей Лещенко написал в Telegram, что цель Джулиани – заставить Зеленского расследовать дело газодобывающей компании Николая Злочевского Burisma и выплат, которые делали Хантеру Байдену. По информации Лещенко, "Трамп хочет выменять аудиенцию Зеленскому на дело Байдена, чтобы использовать это на выборах в США".

По данным NYT, Трамп и Зеленский могут встретиться в сентябре в Нью-Йорке в кулуарах встречи ООН или в Польше на мероприятиях к годовщине начала Второй мировой войны.