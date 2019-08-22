Адвокат Трампа зустрічався з помічником Зеленського: про що говорили

Адвокат президента США Рудольф Джуліані мав зустріч з помічником Президента України Андрієм Єрмаком у Мадриді та кілька разів розмовляв з ним по телефону протягом останніх тижнів. Джуліані підняв 2 теми, які цікавлять президента США Дональда Трампа.

Одне питання стосувалося того, чи намагалися українські чиновники під час виборів президента США у 2016 році нашкодити кампанії Трампа, повідомляє The New York Times. Очевидно, мовиться про справу екс-керівника штабу Трампа Пола Манафорта і "чорну бухгалтерію" "Партії регіонів". Манафорт був також політконсультантом партії Віктора Януковича.

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Раніше Джуліані звинуватив українського нардепа Сергія Лещенка в тому, що той нібито допоміг Демократичній партії США під час президентських виборів у 2016 році тим, що опублікував "чорну бухгалтерію".

Друге питання, яке Джуліані підняв на зустрічі з Єрмаком, – чи було щось невідповідне щодо перекриття дипломатичних зусиль колишнього віце-президента Джозефа Р. Байдена-молодшого в Україні та ролі його сина Хантера Байдена в українській газовій компанії Burisma Group (Хантер Байден перебував у раді директорів компанії).

При цьому Джуліані наголошував, що діє як приватна особа і Трамп не скеровував його.

The New York Times вважає, що ситуація у Вашингтоні є випробуванням для Зеленського.

Кілька чиновників, які займаються зовнішньою політикою в США та Україні, анонімно звинуватили Джуліані в ускладненні зусиль з організації візиту Зеленського до Білого дому та у створенні думки, що така зустріч залежить від згаданих розслідувань в Україні.

Я не можу реально оцінити, чи моє втручання робить гірше, чи краще. Я не бачу як адвокація щодо розслідування двох ймовірних злочинів чинить великий тиск на них, крім того, щоб робити правильну справу,

– заявив Джуліані NYT.

Він сказав, що "наполегливо закликав" Єрмака "просто розслідувати кляті речі". І що після розмов із ним "досить впевнений, що вони (в Україні) збираються розслідувати це".

Сам Єрмак заявляв, що обговорював із Джуліані як можливу зустріч лідерів країн, так і розслідування, – але вони не обговорювали зв'язку між цими речами.

"Його (Джуліані) цікавило, щоб новий український уряд відкрито розслідував усі ці справи", – сказав Єрмак.

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Минулого місяця Єрмак їздив до Вашингтона. За його словами, він повідомив і Джуліані, і представникам Конгресу, що новий уряд має справедливо розслідувати можливі злочини, але на рішення доведеться почекати, доки Верховна Рада затвердить нового генпрокурора.

Джуліані запевняв, що він сповістив посадовцям Держдепу про свої контакти з українською стороною – і спецпредставник США Курт Волкер теж у курсі. Однак Білий дім запитання щодо дій Джуліані передав Держдепартаменту, а той не відповів на запит NYT.

Нардеп Сергій Лещенко написав у Telegram, що мета Джуліані – змусити Зеленського розслідувати справу газовидобувної компанії Миколи Злочевського Burisma і виплат, які робили Хантеру Байдену. За інформацією Лещенка, "Трамп хоче виміняти аудієнцію Зеленському на справу Байдена, щоб використати це на виборах у США".

За даними NYT, Трамп і Зеленський можуть зустрітися у вересні у Нью-Йорку в кулуарах зустрічі ООН чи у Польщі на заходах до річниці початку Другої світової війни.