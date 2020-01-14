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      Адвокаты экс-беркутовцев заявляют, что после обмена они исчезли

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      После обмена пленными с экс-беркутовцами потеряна связь, - адвокаты / Getty Images

      После обмена Украины с временно оккупированными территориями бывшие "беркутовцы" якобы не выходят на связь со своими адвокатами. Где они находятся сейчас – никто не знает.

      Документов у бывших беркутовцев тоже нет, об этом на заседании Святошинского районного суда Киева заявили их адвокаты, передает РБК-Украина.

      Заявление президента: Зеленский об экс-беркутовцах: Если бы имел их еще 100, отдал бы за одного разведчика

      "У наших подзащитных нет документов, нет паспортов", – сообщил адвокат Александр Горошинский.

      Адвокаты убеждают, что пока не имеют возможности установить связь с беркутовцами, которых отдали в пределах обмена.

      С этого момента прошло 2 недели, и у нас нет никакого контакта с нашими подзащитными,
      – утверждает адвокат Стефан Решко.

      При этом он подтвердил судьям, что его подзащитных вывезли на линию разграничения на Донбассе для обмена. В начале заседания председательствующий судья Сергей Дячук заявил, что из СМИ стало известно об обмене "беркутовцев", но официальной информации об этом нет.

      В то же время сторона пострадавших заявила отвод новой группе прокуроров, назначенным генпрокурором Русланом Рябошапкой.

      20 декабря 2019 года Украина передала российской стороне 124 удерживаемых. Среди них и скандальные 5 экс-беркутовцев, которых в Украине судили по подозрению в расстрелах активистов Майдана в 2014 году.

      Что надо знать об освобождении экс-беркутовцев из СИЗО

      Валерия Лутковская, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске, убеждает, что без выдачи боевикам экс-беркутовцев Украина не получила бы спецназовцев, находившихся в плену на оккупированном Донбассе.

      • Вечером 28 декабря Киевский апелляционный суд отпустил из-под ареста под личное обязательство 5 бывших сотрудников спецподразделения "Беркут".
      • Олегу Янишевскому, Сергею Зинченко и Павлу Аброськину, которые находились в СИЗО, изменили меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство.
      • После этого под СИЗО начали приходить активисты, которые не соглашались с таким решением. Люди дежурили там всю ночь и проверяли автомобили, которые выезжали из следственного изолятора, чтобы в них не вывезли подозреваемых в убийствах евромайдановцев на обмен.
      • Однако правоохранителям удалось забрать бывших спецназовцев. После этого активисты начали расходиться, ведь так и не достигли своей цели.

      В то же время в ГПУ объяснили, что подозреваемых в деле о расстрелах на Майдане экс-беркутовцев отпустили под личные обязательства, но само дело не закрывают. Следствие по нему продолжается, а виновных могут осудить и заочно.

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики
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