Адвокаты экс-беркутовцев заявляют, что после обмена они исчезли

После обмена Украины с временно оккупированными территориями бывшие "беркутовцы" якобы не выходят на связь со своими адвокатами. Где они находятся сейчас – никто не знает.

Документов у бывших беркутовцев тоже нет, об этом на заседании Святошинского районного суда Киева заявили их адвокаты, передает РБК-Украина.

Заявление президента: Зеленский об экс-беркутовцах: Если бы имел их еще 100, отдал бы за одного разведчика

"У наших подзащитных нет документов, нет паспортов", – сообщил адвокат Александр Горошинский.

Адвокаты убеждают, что пока не имеют возможности установить связь с беркутовцами, которых отдали в пределах обмена.

С этого момента прошло 2 недели, и у нас нет никакого контакта с нашими подзащитными,

– утверждает адвокат Стефан Решко.

При этом он подтвердил судьям, что его подзащитных вывезли на линию разграничения на Донбассе для обмена. В начале заседания председательствующий судья Сергей Дячук заявил, что из СМИ стало известно об обмене "беркутовцев", но официальной информации об этом нет.

В то же время сторона пострадавших заявила отвод новой группе прокуроров, назначенным генпрокурором Русланом Рябошапкой.

20 декабря 2019 года Украина передала российской стороне 124 удерживаемых. Среди них и скандальные 5 экс-беркутовцев, которых в Украине судили по подозрению в расстрелах активистов Майдана в 2014 году.

Что надо знать об освобождении экс-беркутовцев из СИЗО

Валерия Лутковская, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы в Минске, убеждает, что без выдачи боевикам экс-беркутовцев Украина не получила бы спецназовцев, находившихся в плену на оккупированном Донбассе.

Вечером 28 декабря Киевский апелляционный суд отпустил из-под ареста под личное обязательство 5 бывших сотрудников спецподразделения "Беркут".

Олегу Янишевскому, Сергею Зинченко и Павлу Аброськину, которые находились в СИЗО, изменили меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство.

После этого под СИЗО начали приходить активисты, которые не соглашались с таким решением. Люди дежурили там всю ночь и проверяли автомобили, которые выезжали из следственного изолятора, чтобы в них не вывезли подозреваемых в убийствах евромайдановцев на обмен.

Однако правоохранителям удалось забрать бывших спецназовцев. После этого активисты начали расходиться, ведь так и не достигли своей цели.

В то же время в ГПУ объяснили, что подозреваемых в деле о расстрелах на Майдане экс-беркутовцев отпустили под личные обязательства, но само дело не закрывают. Следствие по нему продолжается, а виновных могут осудить и заочно.