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      Адвокати ексберкутівців заявляють, що після обміну вони зникли

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      Після обміну полоненими з ексберкутівцями втрачено зв'язок, - адвокати / Getty Images

      Після обміну України з тимчасово окупованими територіями колишні "беркутівці" нібито не виходять на зв’язок зі своїми адвокатами. Де вони перебувають зараз – ніхто не знає.

      Документів у колишніх беркутівців теж немає, про це на засіданні Святошинського районного суду Києва заявили їхні адвокати, передає РБК-Україна.

      Заява президента: Зеленський про ексберкутівців: Якби мав їх ще 100, віддав би за одного розвідника

      "У наших підзахисних немає документів, немає паспортів", – повідомив адвокат Олександр Горошинський.

      Адвокати переконують, що наразі не мають можливості встановити зв’язок із беркутівцями, яких віддали у межах обміну.

      З цього моменту пройшло 2 тижні, і у нас немає жодного контакту з нашими підзахисними,
      – стверджує адвокат Стефан Решко.

      При цьому він підтвердив суддям, що його підзахисних вивезли на лінію розмежування на Донбасі для обміну. На початку засідання головуючий суддя Сергій Дячук заявив, що зі ЗМІ стало відомо про обмін "беркутівців", але офіційної інформації про це немає.

      Водночас сторона потерпілих заявила відвід новій групі прокурорів, призначеним генпрокурором Русланом Рябошапкою.

      20 грудня 2019 року Україна передала російській стороні 124 утримуваних. Серед них і скандальні 5 ексберкутівців, яких в Україні судили за підозрою у розстрілах активістів Майдану у 2014 році. 

      Що треба знати про звільнення ексберкутівців з СІЗО

      Валерія Лутковська, представниця України у гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи в Мінську, переконує, що без видачі бойовикам ексберкутівців Україна не отримала б спецпризначенців, що перебували у полоні на окупованому Донбасі.

      • Ввечері 28 грудня Київський апеляційний суд відпустив з-під арешту під особисте зобов'язання 5 колишніх співробітників спецпідрозділу "Беркут".
      • Олегу Янішевському, Сергію Зінченку та Павлу Аброськіну, які перебували в СІЗО, змінили запобіжний захід з тримання під вартою на особисте зобов'язання.
      • Після цього під СІЗО почали приходити активісти, які не погоджувалися з таким рішенням. Люди чергували там цілу ніч і перевіряли автомобілі, які виїжджали зі слідчого ізолятора, щоб у них не вивезли підозрюваних у вбивствах євромайданівців на обмін.
      • Проте правоохоронцям таки вдалося забрати колишніх спецпризначенців. Після цього активісти почали розходитися, адже так і не досягли своєї мети.

      Водночас у ГПУ пояснили, що підозрюваних у справі про розстріли на Майдані ексберкутівців відпустили під особисті зобов'язання, але саму справу не закривають. Слідство у ній триває, а винних можуть засудити і заочно.

       

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики
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