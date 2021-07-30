Найти, чтобы снова потерять: адвокату Чауса в СБУ сообщили, что не знают, где экс-суддя

Экс-судья Николай Чаус, которого 30 июля нашли в одном из сел Винницкой области, снова исчез. До этого он якобы находился в Центральном управлении СБУ в Киеве.

Однако в Службе безопасности Украины адвокату Ростиславу Кравцу сообщили, что его клиента нет в здании. Об этом юрист написал в своем телеграм-канале.

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Ко мне вышел представитель СБУ и заявил, что официально Чауса нет в здании СБУ и поэтому они не могут выполнить мою просьбу о допуске к клиенту,

– отметил правозащитник.

Ростислав Кравец добавил, что оставил свои координаты и надеется, если Чаус появится в СБУ, то его проинформируют об этом.

Обратите внимание! Чаус – бывший скандальный судья Днепровского райсуда Киева.

В августе 2016 года был задержан при получении взятки в 150 тысяч долларов.

Чауса нашли в Украине

В апреле 2021 года появилось сообщение, что экс-судью Чауса похитили. Якобы неизвестные посадили его в автомобиль в Кишиневе.

Впоследствии, в мае, он записал видеообращение к украинцам и заверил, что похищали его на самом деле гораздо раньше.

Нашли его в селе Мазуровка, что в Винницкой области 30 июля. Экс-судья якобы сам пришел в тамошнее здание сельского совета.

По словам сельского головы, Чаус был голодным и грязным. Был одет в шорты, но без футболки – с голым торсом.

Экс-судью накормили, дали воды. Впрочем, незадолго якобы пришли чиновники Службы безопасности Украины и повезли его куда-то.

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