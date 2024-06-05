Сообщили о подозрении адвокату, который хотел подкупить работников антикоррупционных учреждений
Источник:САП
Столичный адвокат пытался подкупить прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры и детектива Национального антикоррупционного бюро. Поэтому дело завели не только на его подзащитного, но и на него самого.
Так, адвокату Алексею Носову, который пытался подкупить прокурора САП и детектива НАБУ, сообщили о подозрении.
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Подробности инцидента
Адвокат предлагал 200 тысяч долларов прокурорам САП и детективам НАБУ. Он хотел, чтобы они приняли решение о передаче уголовного производства в отношении его подзащитного в другой орган досудебного расследования.
Подзащитный адвоката, к слову, фигурирует в деле о завладении электрической энергией ЧАО "НЭК "Укрэнерго" и легализации полученных от ее продажи средств на сумму 716 миллионов гривен.
В итоге действия адвоката квалифицировали по ч. 3 ст. 369 УК Украины. Теперь ему грозит заключение на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.
Реакция юридической компании
- Ранее стало известно, что адвокат, который пытался подкупить работников НАБУ и САП, работал в столичной юридической компании "Миллер". Его зовут Алексей Носов.
- Маси Найем, основатель компании и военнослужащий ВСУ, также прокомментировал разоблачение адвоката на взятке: "Мне больно. Даже пока это следственная версия. Но я понимаю команду и поддерживаю их решение. Я отошел от управления компанией еще в начале войны. Но закон должен быть один для всех не только на словах. В конце концов, именно за такие ценности мы и воюем".
- Тем временем "Миллер" остановила сотрудничество с Носовым.