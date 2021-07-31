Адвокаты Чауса до сих пор не знают, где их клиент

Защитников экс-судьи Николая Чауса, которого нашли в селе в Винницкой области, все еще не пускают к своему клиенту. Правоохранители до сих пор не сообщили, в каком именно ведомстве он находится.

Адвокатам не разрешают контактировать с Чаусом

Правоохранители делают все, чтобы исключить любые контакты адвокатов с Чаусом. Об этом 31 июля заявил защитник бывшего судьи Александр Вишневый.

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Защитников к Чаусу активно не допускают. СБУ не подтвердило что Чаус у них. НАБУ устроило эффектное кино, но также не подтвердило, что задержало экс-судью, как и то, что они его вообще видели,

– сказал Вишневый.

По его словам, правоохранители имеют данные об адвокатах Чауса.

Почему защитников не допускают

Вишневый отметил, если СБУ или НАБУ планируют совершать с подозреваемым процессуальные действия, то обязаны сообщить привлеченным по договору защитникам. Он предполагает, что на Чауса будут влиять, чтобы тот отказался от привлеченных женой адвокатов: "Это может быть связано со спецификой этого дела".

Чаус нашелся: что известно

В апреле 2021 года адвокаты заявили, что экс-судью похитили в центре Кишинева. В мае Чаус записал видеообращение и заверил, что похищали его еще в 2016 году и с тех пор постоянно запугивали.

30 июля мужчину обнаружили в селе Мазуровка Винницкой области. Он якобы сам пришел в сельский совет. По словам председателя, Чаус был голодным и грязным, из одежды на нем были только шорты.

Впоследствии за бывшим судьей приехали работники СБУ. Однако сотрудники НАБУ пытались перехватить авто, чтобы им передали подозреваемого.

Чаус – бывший судья Днепровского райсуда Киева. В 2016 году его задержали по делу о взятке в 150 тысяч долларов. Из-за этого служитель Фемиды бежал в Молдавию.