Адвокаты заявляют, что против Порошенко хотят ввести санкции

Адвокаты Петра Порошенко считают, что их подзащитному грозят санкции. Мол, их могут ввести, чтобы "лишить оппонента финансовой базы".

Такое мнение высказали Илья Новиков и Игорь Головань. Заказчиком дела против Порошенко они считают действующую власть во главе с Зеленским.

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Что утверждают адвокаты

Защитники политика убеждены, что власть хочет ввести ограничения против пятого украинского президента. "У них сейчас для этого достаточно зыбкая почва. Ведь поставлено под большое сомнение, можно ли без вступившего в силу решения суда на украинца накладывать санкции", – отметили они.

Они считают, что да. Когда у вас задача – отобрать активы и лишить вашего оппонента финансовой базы, то вам, в принципе, все равно, что с этими активами будет,

– убеждены адвокаты.

По их словам, речь идет отнюдь не о рейдерстве, где надо захватить что-то и удержать. "Вам вполне достаточно отобрать, за короткое время уничтожить. Мы считаем, что на уровне заказчика план является именно таким", – подытожили Новиков и Головань.

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