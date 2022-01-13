Первый рейс вылетел из Алматы в столицу, Нур-Султан, в 9:35 по местному времени. В телеграмме Комитета гражданской авиации показали фото пассажиров в здании аэропорта.

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После возобновления работы аэропорта внутренние и международные рейсы будут осуществляться с 8:00 до 21:00. Например, по направлению Нур-Султан – Алматы – Нур-Султан на 13 января запланировано 8 рейсов. Их будут выполнять самолеты авиакомпаний "Эйр Астана", SCAT и Qazaq Air.

В какие города и страны возобновили вылеты

Судя по информационному табло, которое видно на фото, несколько утренних рейсов все же отменили – в казахские Атырау, Шимкент, Усть-Каменогорск и южнокорейский Сеул (аэропорт Инчхон).

Впрочем, в промежутке между 11:00 и 13:00 запланированы рейсы в Нур-Султан, Усть-Каменогорск, Кызылорду (Казахстан), Сеул, Ташкент (Узбекистан), Баку (Азербайджан).

Ааэропорт в Алматы снова работает / Фото с телеграмм-канала Комитета гражданской авиации