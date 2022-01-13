Встреча будет проведена в онлайн-режиме. Такую информацию обнародовал Владимир Занейтдинов, представитель Организации договора о коллективной безопасности.

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Проект решения уже был передан на утверждение

Занейтдинов уточнил, что президент Касим-Жомарт Токаев хочет завершить "миротворческую миссию" ОДКБ в Казахстане с 13 января 2022 года. Он обратился с такой просьбой к Николу Пашиняну – армянскому премьеру, который возглавляет Совет коллективной безопасности организации. В ОДКБ уже подготовили проект решения. Пока документ передали на утверждение лидерам государств-членов.

Выведение "миротворцев" будет продолжаться до 10 дней

Ранее Токаев объяснил, что миротворческий контингент из страны будут выводить в несколько этапов. Политик надеется, что на это уйдет максимум 10 дней. Он заявил, что ситуация в Казахстане стабилизировалась. 12 января в ходе совещания в Алматы казахский лидер поблагодарил ОДКБ за поддержку. Протестующих он традиционно называл "бандитами и террористами".

Обратите внимание! Несмотря на официальные заявления ОДКБ, в США сомневаются, что российские войска выйдут из Казахстана. Госсекретарь Энтони Блинкен объяснил, что об этом свидетельствуют, в частности, уроки прошлого.

ОДКБ ввела войска по просьбе Токаева

Масштабные протесты загорелись в Казахстане в начале 2022 года. Поводом стало резкое повышение цен на сжиженный газ – оно являлось "последней каплей". За этим скрывались и другие причины массового возмущения – политические.

Не все казахские силовики соглашались на подавление акций протеста. Поэтому Токаев обратился к странам Организации договора о коллективной безопасности – России, Беларуси, Армении, Кыргызстане и Таджикистане. Там откликнулись.

"Миротворческую миссию" возглавил российский генерал Андрей Сердюков. Отметим, что в 2014 году он являлся одним из организаторов и руководителей военной операции по захвату украинского Крыма.

В Кремле заявили, что всего в Казахстан отправили 2 030 иностранных "миротворцев".

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