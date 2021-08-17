Афганистан быстро упал перед натиском: кто станет следующей жертвой "Талибана"

Талибы полностью захватили Афганистан и готовы провозгласить Исламский Эмират на его территории. Для проамериканского правительства всё закончено, а для "Талибана" – только начинается.

Наверняка, 15 августа станет для талибов новой знаменательной датой. Ведь в этот день они вошли в Кабул и смогли взять всю власть в свои руки.

К теме Талибы нацелились на весь Афганистан: какой важный урок должна вынести Украина

"Талибан" готов объявить, что война закончена

Отныне 100% территории Афганистана под их контролем и "Талибан" готов объявить , что война закончена. Далась она талибам очень легко, ведь каждый захваченный ими город сдавался практически без боя. В том числе и крупнейшие города – Кандагар, Джелалабад и даже военные базы с передовым американским оружием, например авиабаза Баграм.

Везде боевиков встречала одна и та же картина – часть военных бежала, часть сдавалась, а часть даже примыкала к рядам группировки.

После нескольких недель успешного продвижения вглубь страны, талибы смогли добраться до столицы Кабул. Здесь их ждала такая же картина – правительственные войска были готовы сдать город без боя.

Но талибы поступили куда хитрее. Они взяли город в осаду, требуя, чтобы правительство само сдалось. Спустя всего пару часов им это удалось – президент Ашраф Гани подал в отставку, а позже сбежал из страны.



Ашраф Гани подал в отставку / Фото AP

Уехал и вице-президент Армулла Салех. Вслед за ними сбежали и другие сторонники нынешнего правительства.

Почему солдаты сдавали города

В итоге талибы мирно и даже триумфально вошли в Кабул и направились в президентский дворец, чтобы сформировать переходное правительство. Им было очень важно показать, что они, насколько это возможно, мирно взяли город и так же мирно берут власть в свои руки.

Здесь назревает резонный вопрос. По словам американцев, в Афганистане насчитывалось до 300 тысяч вооруженных до зубов солдат правительственных войск. У них было передовое американское снаряжение и техника. Почему они сдавали город за городом?

Вся проблема в том, что просто не было того, кто объединил бы народ против наступления талибов. Президент Ашраф Гани, который прятался и молчал всю последнюю неделю, на роль лидера не подходил.

Его откровенно недолюбливает афганский народ. У него не раз вспыхивали конфликты с региональными элитами и даже его ближайшее окружение в разгар наступления талибов просило его подать в отставку, чтобы не злить боевиков.

Гани просто всеми силами пытался сохранить свою власть, наплевав на всех остальных. В итоге в заветный "час Х" армия просто бросила его один на один с талибами. Исход мы уже знаем: талибы в президентском дворце, Гани – в бегах.



Талибы мирно и триумфально вошли в Кабул / Фото AP

"Талибан" оказался не врагом

Но это только одна сторона медали. Как бы кому не хотелось, но оказалось, что "Талибан" для большей части Афганистана оказался не врагом. Ведь как еще объяснить, что 75 тысяч боевиков только с ручным оружием не встретили никакого сопротивления? Местные жители фактически открывали перед ними ворота городов. Теперь, получив признание части населения и американское оружие, талибы стали еще сильнее.

Конечно, есть и те, кто вынужден бежать из страны, ведь они не приемлют исламский фундаментализм, навязываемый талибами. И таких не мало. Но если смотреть в масштабах всей страны, то не так уж и много.

Почему так случилось? За 20 лет Западу так и не удалось создать в Афганистане культурную демократическую среду. Оказывается афганцам куда комфортнее жить при монархии. Сегодняшние события это доказывают.

Узнайте больше "Талибан" объявил всеобщую амнистию и призывает людей возвращаться к работе

К тому же, талибы поняли, как заставить мир говорить с ними на равных – они мирно взяли власть в Кабуле. И это очень важный момент, ведь они могли и открыть огонь по столице, но не сделали этого.

На самом деле это некий способ международной легитимизации, ведь формально они выполнили свою часть сделки с американцами – не штурмовать Кабул. После того, как талибам отдали власть без боя, международному сообществу будет сложно их в чем-то упрекнуть.

США теперь под огнем осуждения

Такой быстрой победы, конечно не ожидал никто: ни США, ни НАТО, ни даже Россия, Китай и Иран. Конечно, первыми кто на сегодня оказался под огнем осуждения – это США и их президент Джо Байден. Все камни летят именно в него – мол, сдал целый народ и не моргнул.



Джо Байден оказался под огнем осуждения / Фото Getty Images

Но, сложно сказать, что США проиграли в стратегическом плане. Американцы теперь не будут губить своих солдат и выбрасывать на ветер миллиарды долларов в Афганистане. Они могут сосредоточить свои силы на других регионах – тех, где их ждут и ценят постулаты демократии. Это Европа, Япония или Израиль. А вот Афганистан любезно оставлен на попечение России, Китаю и Ирану – 3 главным врагам США.

По сути, США говорят, что в регионе есть 3 главных игрока – Россия с ее среднеазиатскими партнерами, Китай со своей пороховой бочкой в виде мусульманского Синьцзяна и Иран с его аятоллами. Вот пусть они теперь и решают проблему радикальных исламистов в Афганистане. Теперь силы и деньги тратить будет не США, а 3 главный противника.

Почему России придется усмирять талибов

Дальше неспокойно окажется не только в Афганистане. "Талибан" – это в первую очередь религиозное военное движение без какой либо этнической привязки. Распространяться оно может и дальше за границы Афганистана.

Первыми под ударом могут оказаться те страны, где преимущественно проживают мусульмане, а власть такая же слабая, как оказалась в Кабуле. Это Туркменистан, Узбекистан и Таджикистан. Именно по этим регионам будет нанесен первый удар. И так как эти страны – зона интересов России, то ей и придется как-то усмирять талибов.



России придется усмирять талибов / Фото AP

Помощь могут просить в Турции

Есть для этих стран и иной исход. Все же вы помните, что Турция брала на себя обязательства держать под контролем Афганистан, чтобы он не становился угрозой для Европы. То есть у Анкары есть рычаги влияния на единоверцев-талибов.

Так вот, Туркменистан, Узбекистан и Таджикистан могут отвернуться от России и искать помощи у Турции. Вот только Анкара выставит и условия взамен. Например, помогая Азербайджану, Анкара добилась феноменального расположения власти в Баку.

Если же Турция не поможет и талибы пройдут Таджикистан, их тут же с распростертыми объятиями встретят в китайском Синьцзяне, который населен такими же мусульманами.

Они могут встретить талибов как освободителей и тогда регион точно взорвется, а этого Китаю ой как не хочется. Кроме того, через Таджикистан талибы могут добраться и до Казахстана. Там недалеко и до российских регионов, где население исповедует ислам.

Поэтому очевидно, что США еще несколько месяцев будут залечивать раны. Байден еще долго будет отражать агрессивные удары политических оппонентов в США. Но самый мощный удар теперь может быть нанесен по тем, против кого борется США. Причем этот удар может быть нанесен руками талибов.

Видеоблог "Теории заговора": смотрите видео