Афганистан предложил кремлю обменять российскую нефть на изюм и разные травы

Афганистан предложил россии странный бартер. Кабул хочет платить за нефть сухофруктами и травами.

По словам боевиков "Талибана", речь идет о траве, в которой россия "нуждается". Наконец россия нашла себе подобных партнеров для торговли, которых весь цивилизованный мир считает террористами.

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россия может иметь удивительный бартер с талибами

Глава Минпромторга Афганистана Нуриддин Азизи заявил, что они хотят договориться с россией по торговле по бартерной схеме.

Кабул готов покупать российскую нефть в обмен на изюм, лекарственные травы и полезные ископаемые,

– говорится в сообщении.

Талибы заявили, что им нужно более 4 миллиона тонн нефти, однако часть они уже будут покупать у соседних стран.

Однако террористы "Талибана" заявили, что считают россия "дружественной страной", с которой Афганистан хочет подписать документы по импорту нефти. По мнению же афганского министра:

на лекарственные травы (не уточнили, о каких конкретно идет речь) цены сейчас очень высоки, а россия в них нуждается;

такой вариант подходит для бартерного соглашения: "Мы можем поставлять сырье на российские фабрики, как мы уже делаем сейчас с Китаем".

Кстати, 14 августа в Москву прибыла делегация минпромторга Афганистана, направленная талибами.

Кратко о "дружбе" между россией и "Талибаном"

из-за войны, которую россия начала против Украины, страны начали вводить санкции против нефти россии.

К примеру, 4 августа Украина прекратила транспортировку поставок российской нефти транзитом через территорию Украины по нефтепроводу "Дружба". Причина в том, что российская компания из-за санкций ЕС не смогла оплатить услуги. Украина предоставляет услуги транзита на условиях 100% предоплаты.

Пока в ЕС идет половина всей российской нефти и нефтепродуктов. Однако там могут отказаться от энергоресурсов страны-оккупанта уже до конца года. Что тебе будет, читайте объяснения эксперта по энергетике Геннадия Кобаля.

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