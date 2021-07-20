Пока люди молились: в Афганистане три ракеты упали возле президентского дворца

В Кабуле, столице Афганистана, упали три ракеты. Обстрел произошел во время молитвы в честь праздника Курбан-байрам.

Инцидент произошел во вторник, 20 июля. Во время обстрела президент страны Ашраф Гани с другими высокопоставленными чиновниками, как и все мусульмане страны, был на молитве в честь праздника.

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Как все произошло

Обстрел начался сразу же после начала праздничной молитвы. Ракеты упали за территорию зеленой зоны, где кроме президентского дворца расположены посольства.

Вероятно, ракеты были выпущены из северного района города.

Информации о пострадавших пока, к счастью, нет.

Ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственности за обстрел.

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