В Афганистане ввели комендантский час из-за талибов

Министерство внутренних дел Афганистана объявило о введении комендантского часа в 31 провинции. На такой шаг власти страны пошли, чтобы предупредить насилие из-за активных действий талибов.

Таким образом, комендантский час не будет действовать только в 3 провинциях. Говорится о Кабуле, Нангархаре и Панджшере.

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Во многих провинциях продолжаются боевые действия

На остальной территории придется соблюдать ограничения с 22:00 до 4:00. Во многих провинциях накануне прошли активные боевые действия. Противостояние продолжалось между силами Талибана и правительственными войсками.

Власти Афганистана отчитались о 262 уничтоженных террористах. Сейчас эту информацию проверить невозможно, ведь стороны обычно преувеличивают свои достижения в боевых действиях.

Талибы захватили ключевые пункты пропуска на границах

Отметим, что с мая талибы начали активно действовать. Они захватили ключевые пункты пересечения границы и десятки районов. Также боевики приблизились вплотную к столицам некоторых провинций.

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