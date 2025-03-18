АЧС быстро распространяется среди свиней и пока не имеет никаких эффективных методов лечения, из-за чего становится причиной массовой гибели животных. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Львовскую ОГА.
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Из-за АЧС во Львовской области ввели карантин
Из-за вспышки АЧС введены карантинные ограничения в 3- и 10-километровых зонах вокруг места, где была зафиксирована болезнь.
В этих зонах будут проводиться регулярные проверки домашних животных, чтобы своевременно выявить возможные случаи заболевания. В случае выявления симптомов болезни у домашних свиней, будут приняты дополнительные меры реагирования,
– сообщили в ОВА.
Справочно. Африканская чума свиней – это вирусное заболевание как домашних, так и диких свиней, которое передается через прямой контакт с инфицированными животными, их выделениями, загрязненными кормами, водой, транспортными средствами, одеждой, инструментами и тому подобное.
Вирус может оставаться активным в трупах животных, кормах и даже на предметах, которые контактировали с зараженными свиньями.
Всего через несколько дней после инфицирования животное погибает.
18 марта пройдет утилизация выявленных трупов диких свиней путем их сжигания.
Рекомендации для предотвращения заболевания
Ветеринары призывают соблюдать требования карантина и не допустить контакта домашних животных с дикими.
Владельцы хозяйств должны тщательно следить за состоянием здоровья своих животных, ограничить доступ посторонних лиц к свиньям и использовать только проверенные корма и воду. Мы также рекомендуем строго выполнять требования по дезинфекции транспорта и помещений, где содержатся свиньи,
– отметил директор департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА Игорь Туз.
Высокая температура, потеря аппетита и отеки являются первыми признаками АЧС, при обнаружении которых немедленно надо известить ветеринаров.
Чтобы избежать распространения болезни нужно:
- ограничить контакты домашних свиней с дикими животными, а если дикий кабан появился рядом с хозяйством, нужно срочно известить соответствующие службы;
- вести строгий контроль за доступом к хозяйствам, в частности, нужно проверять, могут ли посторонние лица принести вирус;
- провести дезинфекцию, которую, к слову, нужно делать регулярно – обрабатывать территории, транспорт и инвентарь;
- не покупать подозрительные корма, а использовать только сертифицированные и проверенные.