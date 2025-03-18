АЧС быстро распространяется среди свиней и пока не имеет никаких эффективных методов лечения, из-за чего становится причиной массовой гибели животных. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Львовскую ОГА.

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